Stefano De Martino sempre ‘latitante’: Sacchetta vuota il sacco

Da amici per la pelle ad amici in cerca di un contatto, a volte, è un attimo. Trattasi della storia di Marcello Sacchetta e Stefano De Martino. Qualche giorno fa alcune dichiarazioni del primo hanno creato un caso. Cosa è stato detto? Sacchetta ha rivelato che da tempo non sente il conduttore nonostante abbia più volte tentato di telefonargli. Si è parlato di amicizia al capolinea. Così il danzatore è tornato sulla faccenda, affermando di essere stato frainteso e che con l’ex marito di Belen Rodriguez non c’è stato alcun litigio. Dall’altro lato, però, ha confermato che De Martino non lo sente da parecchio e che il rapporto fraterno di un tempo è venuto meno per ovvie ragioni, quali impegni e carriere differenti. Inoltre ha spiegato che si è messo in ‘modalità attesa’. Cioè? Dopo che ha provato a chiamarlo svariate volte senza ottenere risposta, si è messo il cuore in pace e sta aspettando che sia Stefano a farsi vivo.

Sacchetta: “Spazio per un amico lo si trova sempre”

Sacchetta, raggiunto dal magazine Nuovo Tv nelle scorse ore, ha rilasciato nuove dichiarazioni in merito al legame con il conduttore Rai. La ‘modalità attessa’ ha smosso qualcosa? Pare proprio di no. Da quanto esternato da Marcello sembra proprio che De Martino risulti ancora ‘latitante’. “Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. Io però per il valore che do all’amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre“, ha scandito il danzatore. Parole che lasciano appunto intendere che De Martino non abbia ancora fatto alcuna chiamata. Tra l’altro, tra le righe, sembra che si possa leggere anche una frecciatina: quel “io spazio per un amico lo trovo sempre” suona molto come rimbrotto.

“Quando ho ritrovato Stefano ad Amici – ha aggiunto Sacchetta – mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento. Poi devo dire che in tv lui è sempre stato due passi davanti a me ma nella danza sono sempre stato io due passi avanti. Di lui mi manca la condivisione quotidiana, il dialogo che c’era, come quello tra due fratelli“.

Stefano De Martino: da uomo gossip a ‘golden boy’ della tv italiana

L’evoluzione di Stefano De Martino negli ultimi anni è stata radicale. L’ex allievo di Amici è passato dall’essere un personaggio gossipparo in cerca d’autore al diventare uno dei conduttori più apprezzati e ricercati dalla tv generalista italiana. Si mormora che nella prossima stagione verrà promosso su Rai Uno per guidare Affari Tuoi, rimasto orfano di Amadeus. C’è anche chi lo ha indicato come possibile prossimo timoniere di Sanremo. De Martino, però, è persona che sa bene cosa fare e cosa no. Il Festival ora? “No grazie, non sono pronto” ha dichiarato in tempi non sospetti.