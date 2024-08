Clio MakeUp e l’ex insieme a Parigi: foto, retroscena e fan increduli

Clio MakeUp, al secolo Clio Zammatteo, e Claudio Midolo, insieme, nella ‘dolce’ Parigi, la città dell’amore. I due ex coniugi hanno trascorso del tempo nella capitale francese, con le figlie Grace Cloe e Joy Claire, nate rispettivamente nel 2017 e nel 2020. A far sapere della vacanza familiare è stato Midolo che ha postato sul suo account Instagram una serie di scatti in cui si vede anche l’ex moglie. Sì, perché di ex si tratta, almeno da quel che è dato sapere. Fatto sta che non appena l’imprenditore ha pubblicato le foto, una miriade di fan increduli ha cominciato a fare il tifo per il ritorno di fiamma, dopo l’annuncio della fine del matrimonio giunto nelle scorse settimane.

Uno degli scatti condivisi da Parigi da Claudio Midolo

Clio MakeUp e Claudio Midolo riappaiono assieme a Parigi

Può finire l’amore, ma non l’affetto, il rispetto e la volontà di portare avanti un progetto comune che in questo caso si chiama “figli”. D’altra parte sia Clio sia Claudio, nel rendere noto di essersi lasciati, avevano tenuto a precisare che avrebbero continuato a lavorare assieme e a remare nella stessa direzione per il bene dei loro frutti d’amore. Belle parole, che spesso dicono gli ex quando si stanno per lasciare. Però, non di rado, i fatti sono ben diversi dai buoni propositi espressi. Nel caso invece della Zammatteo e di Midolo la realtà va di pari passo con i giusti obbiettivi stabiliti: nonostante la separazione si può trovare un equilibrio sano per far crescere i figli in un clima disteso. Così ecco la family insieme a Parigi.

Un ritorno di fiamma è impossibile? Chissà… Clio intanto, su Instagram, ad una follower che le ha scritto di sperare che stia meglio, ha risposto con un cuoricino rosso, segno che il periodo burrascoso a livello personale sta cominciando a lasciarselo alle spalle. Certo la fine di un matrimonio lungo oltre 15 anni non la si metabolizza in qualche settimana, ma iniziare a scrollarsi di dosso i momenti più bui è il primo passo da fare per tornare a stare meglio.