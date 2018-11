Ascolti tv domenica 25 novembre, Domenica In e Domenica Live in sovrapposizione

Nuovo testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier nel pomeriggio di ieri in tv

La sfida agli ascolti della domenica pomeriggio finisce quasi in parità. I dati Auditel relativi ai programmi in onda ieri, 25 novembre, mostrano infatti un testa a testa tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Su Rai1 Domenica In ha registrato 2.744.000 spettatori pari ad uno share del 15.6%, nella prima parte in onda dalle 13.59 alle 15.50, e 2.839.000 spettatori pari ad uno share del 17.7%, nella seconda parte. Ancora buoni risultati per La Prima Volta, con Cristina Parodi, visto da 2.010.000 spettatori pari al 12%. Su Canale Domenica Live ha tenuto davanti allo schermo 2.094.000 spettatori (11.6%) con la breve presentazione e 2.639.000 (15.6%) con l’Attualità dalle 14.19 alle 16.56. Sono stati poi 2.881.000 gli spettatori (18.2%) che hanno guardato le Storie in onda dalle 17 alle 17.19, 2.932.000 spettatori (18.5%) dalle 17.23 alle 17.54, 3.042.000 spettatori (17.9%) dalle 18 alle 18.28 e 2.637.000 spettatori (14.8%) con L’Ultima Sorpresa.

I grandi ospiti di Mara Venier e Barbara d’Urso

Anche ieri, 25 novembre, le due donne della domenica si sono sfidate in un testa a testa che si è concluso con una sovrapposizione: Domenica In al 16.32% e Domenica Live al 15.39%. Come ogni settimana la domenica è tempo di grandi interviste tanto su Mediaset quanto sul primo canale della tv pubblica. A Domenica Live su Canale 5 Barbara d’Urso ha intervistato Derek, un intimo amico di Lady Diana. L’uomo ha rivelato alcuni presunti segreti dell’amata principessa e fatto importanti dichiarazioni sulla sua vita privata. Ospiti della conduttrice Mediaset anche la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Niccolò Centioni. Nel salotto di Rai1, Mara Venier ha invece intervistato ospiti del calibro di Renato Zero, Vanessa Incontrada e Leonardo Pieraccioni.

Gli ascolti della prima serata di domenica

La serata di ieri ha visto ancora una volta la sfida da Fabio Fazio e Gianni Morandi. Su Rai1 Che Tempo Che Fa è stato visto da 3.793.000 spettatori pari al 15.2% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.279.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Canale 5 l’appuntamento era invece con la puntata finale della seconda stagione de L’Isola di Pietro che ha raccolto davanti al teleschermo 3.634.000 spettatori pari al 16.3% di share. Per la loro ultima sfida il talk show e la fortunata serie tv hanno dunque dato vita ad un altro testa a testa.