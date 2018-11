Lady Diana figlia segreta, la confessione dell’amico Derek a Domenica Live

Figlia segreta di Lady Diana e verità su Henry: intervista a Derek a Domenica Live

Anche quest’oggi Barbara d’Urso ha avuto la sua “esclusiva internazionale”. Ha potuto intervistare Derek, l’amico di Lady Diana che è stato sempre vicino alla principessa durante i suoi momenti di sconforto. Derek ha confessato che Lady D ha cominciato a rattristarsi dopo aver scoperto dei segreti sul marito Carlo: “Lei è stata costretta a sposare Carlo. Poi ha scoperto tante cose su di lui e sulle sue relazioni precedenti poco prima di sposarlo. Voleva lasciare perdere tutto, ma ormai era troppo tardi. Non lo ha fatto per la famiglia. Penso che Carlo si sia innamorato di Camilla ed è rimasto sempre innamorato di lei. C’era sempre quella relazione nella sua mente, anche quando ha sposato Diana”.

Lady Diana contro Camilla dopo il matrimonio

Giornata di confessioni a Domenica Live! Dopo quella di Patrick Baldassari sul reale motivo della rottura con Valeria Marini, ce ne sono state tante di Derek sull’amica Lady Diana. Il coreografo ha spiegato che, dopo aver scoperto che Carlo amava segreta Camilla, la principessa ha affrontato quest’ultima in maniera decisa: “Diana ha detto a Camilla che avrebbe dovuto lasciar perdere suo marito. Camilla le ha risposto che sarebbe stata regina e avrebbe avuto i suoi figli. Cosa poteva desiderare di più?”.

Gli amori di Lady D raccontati dall’amico Derek

Diana era innamorata di Carlo ma, dopo aver scoperto la verità su Camilla, non è riuscita più a essere felice con lui. Il divorzio l’ha salvata: “Soffriva di depressione e bulimia. Ha pensato al suicidio, ma i figli l’hanno salvata. Dopo il divorzio era più forte. Lei voleva essere amata. Desiderava un marito che la amasse davvero. Non ha mai trovato un marito in Carlo. Lady D ha fatto qualche errore: ha pensato che alcuni uomini potessero aiutarla in questo. Lei era innamorata di un chirurgo pakistano. Storia molto lunga. Quando la storia è finita molto male”.

Domenica Live, Lady Diana ha avuto una figlia segreta?

Anche questa domenica, Barbara d’Urso ha parlato di figli segreti (avete capito chi sarebbe quello della Biagini?) e ha affrontato la notizia della presunta figlia di Lady Diana. Lei sarebbe Sarah, una ragazza che vive negli Stati Uniti e che è nata da un ovulo fecondato di Diana inserito in un’altra donna. Derek ha smentito questo pettegolezzo: “Sono storie ridicole. La storia della figlia non è assolutamente vera. Ne ho parlato con Diana. Hanry è invece il suo vero figlio. La relazione con James Hewitt c’è stata dopo due anni dalla nascita di Hanry”. Nella puntata di oggi di Domenica Live, c’è stata anche l’intervista alla moglie di Paolo Bonolis e quella a un attore de I Cesaroni (che adesso fa un altro lavoro!).