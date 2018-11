Valeria Marini e Patrick confessioni: vero motivo della rottura a Domenica Live

Intervista a Patrick Baldassari a Domenica Live: le ultime confessioni

Ospite di Domenica Live, Patrick Baldassari ha spiegato il vero motivo per cui ha deciso di chiudere con Valeria Marini e perché quest’ultima ha voluto lanciargli dei chiari messaggi durante Temptation Island Vip. Patrick, però, non crede che siano state delle semplici provocazioni: a suo dire, Valeria era veramente attratta da Ivan Gonzalez, il nuovo tronista di Uomini e Donne. Nessuno riuscirà a fargli cambiare idea. Ora come ora, Patrick non ha nessuna intenzione di ricominciare una relazione con Valeria Marini. È finita definitivamente dopo l’ultimo falò di Temptation Island Vip.

Patrick sorpreso (in negativo!) da Valeria Marini

“Non me lo aspettavo – ha spiegato a Barbara d’Urso –. Non volevo partecipare a Temptation Island Vip perché sono troppo impegnato con il mio lavoro. Lei mi aveva convinto. Sono dispiaciuto per quello che è successo perché, quando eravamo partiti, avevamo detto di andare fino in fondo al programma non mancandoci di rispetto. Io ho visto 17 video di lei. Non l’avrei mai immaginato”. Eppure la Marini lo ha sorpreso… in negativo! Il pubblico di Domenica Live è invece rimasto sorpreso per le ultime confessioni della moglie di Paolo Bonolis.

Perché Valeria Marini e Patrick si sono lasciati dopo Temptation Island? La verità

Patrick è convinto che Valeria era intenzionata a fare spettacolo sin da subito. Ecco cosa ha rivelato: “Ha sacrificato il nostro rapporto per fare spettacolo. Non puoi prima abbracciarmi e poi, dopo il primo video, ho visto altro! Tu sei entrata pensando a qualcosa. Aveva una trama in testa. Un film”. Ha poi raccontato il reale motivo per cui si sono lasciati: “Lei non ha fatto assolutamente un percorso maturo. Ha fatto quel salto di qualità che serviva per il nostro rapporto? A Temptation Island non ho visto una donna matura. Io non ho fatto quello che ha fatto lei. Mi ha fatto quelle provocazioni perché non ci siamo visti per tre mesi. Dopo il bacio di Valeria e Ivan, ho capito che non era una provocazione”.

Valeria Marini e Patrick Baldassari oggi: news sulla ex coppia

Dopo l’intervista al figlio segreto di un personaggio noto e la grande confessione dell’ex di Jane Alexander, Patrick ha spiegato qual è oggi il suo rapporto con Valeria Marini. No, non sono tornati insieme (Patrick non vuole tornare indietro!): “Mi ha mandato qualche messaggio. Ci vogliamo bene. L’amicizia si aggiusterà sicuramente, la storia d’amore no. Non credo che lei voglia ritornare con me. Si sente ferita, ma è lei che deve chiedere scusa”.