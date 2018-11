Vanessa Incontrada a Domenica In con Mara: la reazione del pubblico è grande

Vanessa Incontrada si fa intervista da Mara Venier a Domenica In: le due conduttrici danno vita a uno show

Vanessa Incontrada e Mara Venier a Domenica In suscitano nel pubblico una grande reazione. Infatti, i telespettatori esultano sui social, contenti di vedere le due conduttrice insieme. Ma per quale motivo? Mara e Vanessa iniziano subito a dar vita a momenti di grande divertimento. Tante sono le risate e le battute nel corso di questa intervista. Molti propongono, a questo punto, di dare loro un programma da gestire insieme, in quanto registrerebbero un enorme successo. Le due conduttrici non possono trattenersi e dopo ogni singola affermazione ridono, ridono e ridono. Questo al pubblico piace. Vanessa continua a restare nel cuore degli italiani. Dopo i sette anni a Zelig, i telespettatori continuano ad apprezzarla. Lei stessa ammette di avere nostalgia del noto programma di genere comico. Nonostante ciò, in questi anni, purtroppo Vanessa è stata spesso vittima dei cosiddetti “leoni da tastiera”. Tante sono le offese che hanno duramente colpito la Incontrada. L’attrice è stata più olte accusata di essere ingrassata troppo.

Vanessa Incontrada e le offese sul suo aspetto fisico: un periodo difficile per l’attrice

Le offese rivolte a Vanessa, negli ultimi anni, sono state veramente forti. In particolare, il tutto ha preso inizio dalla sua gravidanza. La Incontrada confessa che stava vivendo quel periodo con serenità e improvvisamente si è ritrovata al centro delle critiche, ma non quelle costruttive. Ebbene sì, perché dalle offese che le sono state rivolte non c’è nulla da imparare, anzi. Mara è convinta che a offenderla fossero “una massa di cretini”. Vanessa è d’accordo, ma rivela che non si sarebbe mai aspettata di vivere un periodo del genere. L’attrice afferma che lei, in realtà, cerca sempre di prendersi cura del suo corpo. “Ti hanno fatto del male e questo non lo devi permettere a nessuno”, dichiara Mara. Le due conduttrici prendono poi sul serio questa questione.

Vanessa Incontrada: la raccomandazione di Mara Venier e il film in uscita il 6 dicembre

Vanessa e Mara ridono un po’ sulle offese fatte dai “leoni da tastiera”. Mentre Vanessa lascia lo studio, la Venier le raccomanda di non dimagrire assolutamente, in quanto è bellissima così. Anche il pubblico che commenta attualmente sui social ne è sicuro. Nel corso dell’intervista, Vanessa spegne anche una candelina, in quanto ieri 24 novembre era il suo compleanno. Ricordiamo che il prossimo 6 dicembre uscirà su Rai Uno il film I nostri figli che la vede protagonista con Giorgio Pasotti. Intanto, i telespettatori richiedono a gran voce la presenza di Vanessa nella prossima edizione del Festival di Sanremo.