Vanessa Incontrada a Sanremo dopo Non dirlo al mio capo 2? L’indiscrezione

Festival di Sanremo, Claudio Baglioni punta Vanessa Incontrada: trattative in corso

Pare che Vanessa Incontrada sia sempre più vicina a diventare la prossima co-conduttrice del Festival di Sanremo. A pubblicare l’indiscrezione, nello specifico, è stato il settimanale Oggi che, nel suo ultimo numero, parla di trattative in corso tra la showgirl e il direttore artistico. A volerla insieme a lui sul palco dell’Ariston, infatti, pare che sia Claudio Baglioni in persona. Dopo il successo di Non dirlo al mio capo 2, quindi, la Incontrada potrebbe presto essere chiamata a mettersi alla prova con un altro progetto lavorativo decisamente ambizioso. Stando a quanto riportato, però, la cosa non la spaventerebbe per niente, anzi. Vanessa si sarebbe dimostrata entusiasta all’idea di Sanremo.

Vanessa Incontrada al Festival di Sanremo? Arriva la proposta di Claudio Baglioni

“Si dice che Claudio Baglioni, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo, stia facendo fuoco e fiamma per avere Vanessa Incontrada al suo fianco” è stato scritto nella rubriche Pillole di Gossip di Oggi. Su questa eventualità, e sulle intenzioni dell’attrice, è stato poi aggiunto che: “Si dice anche che l’italo- iberica (di questa proposta, ndr) ne sarebbe onorata. Riuscirà l’indomito Claudio a far breccia nel cuore di Vanessa?”. Tutto, come è facile intuire, per il momento sarebbe ancora da decidere ma, sebbene manchino ancora diversi mesi, i preparativi per Sanremo fremono.

Festival di Sanremo: Claudio Baglioni in trattativa con Fedez e Chiara Ferragni

Tra i superospiti del Festival di Sanremo, stando a quanto scritto ieri dal settimanale Chi, potremmo esserci Fedez e Chiara Ferragni. A volere i due neo sposi sul palco dell’Ariston sarebbe Claudio Baglioni. Fedez, nello specifico, sarebbe stato invitato dal direttore artistico a esibirsi durante una delle serate del Festival. Chiara Ferragni, invece, a Sanremo dovrebbe accompagnare il marito e, quindi, presenziare all’evento insieme a lui.