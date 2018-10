Fedez a Sanremo insieme a Chiara Ferragni: l’idea di Claudio Baglioni

Festival d Sanremo: Claudio Baglioni punta Fedez e Chiara Ferragni

Continuano a trapelare notizie e indiscrezioni sui volti noti che prenderanno parte al Festival di Sanremo nel 2019. Tra i cantanti in gara, ci fa sapere oggi il settimanale Chi, pare ci saranno quasi sicuramente Marco Mengoni ed Eros Ramazzotti. Il vero scoop, però, il giornale di Alfonso Signorini lo lancia parlando di quelli che potrebbero essere i super-ospiti chiamati a salire sul palco dell’Ariston insieme a Baglioni. Dopo Andrea Bocelli e il figlio, infatti, oggi vengono anche fatti i nomi di Fedez e Chiara Ferragni. I due, nello specifico, pare che siano già stati contattati dal direttore artistico Claudio Baglioni, fortemente intenzionato ad portare la coppia a Sanremo il prossimo anno.

Fedez al Festival di Sanremo insieme a Chiara Ferragni: Claudio Baglioni li vuole sul palco dell’Ariston

Claudio Baglioni, proprio recentemente, pare abbia avuto contatti intenti con Fedez che, stando a quanto scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi: “Potrebbe essere un super-ospite di Sanremo e farsi accompagnare dalla moglie Chiara Ferragni” all’evento. Con altrettanta sicurezza, però, il settimanale Chi ha smentito le voci che vedrebbero la Ferragni alla conduzione del Festival accanto a Baglioni nella prossima edizione. La fashion influencer, dunque, potrebbe essere presente all’Ariston, ma per accompagnare il marito e, quindi, non in veste di presentatrice.

Festival di Sanremo: Loredana Bertè in gara tra i big? L’indiscrezione

Qualche settimana fa, sempre sul settimanale Chi, in merito ai big in gara al prossimo Festival di Sanremo era stato fatto il nome di una grande voce della musica italiana: Loredana Bertè. Secondo quanto scritto, infatti, alla sua partecipazione non si sarebbe per niente opposto Claudio Baglioni che, al contrario, parrebbe entusiasta della cosa. Vederemo Loredana Bertè salire quindi sul palco dell’Ariston insieme ad Eros Ramazzotti e Marco Mengoni? Forse. Noi, intanto, prima di dare la notizia per certa aspettiamo la comunicazione ufficiale.