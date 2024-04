Ferragnez: si litiga anche per Paloma, il dispetto di Chiara

Il 25 aprile Fedez ha postato una foto dedicata alla mancanza per Paloma che è rimasta a vivere con Chiara Ferragni. Poco fa l’influencer ha risposto con un video mentre l’accarezza.

Dopo la morte di Matilda, il cane storico dell’influencer, la famiglia ha deciso di prendere un altro cucciolo. La scelta è ricaduta su un golden retriever che hanno chiamato Paloma. Sia l’ex coppia che Leone e Vittoria si sono affezionati subito alla cagnolina, ma con la separazione qualcosa è cambiato.

Infatti da quando Fedez se n’è andato di casa sembra che non veda più il cane. Proprio ieri sera, il 25 aprile, ha condiviso un tenero scatto con una dolce dedica per Paloma, dove ha scritto: “Miss you“. La risposta di Chiara è arrivata in fretta. Poco fa ha postato un video dove accarezza il golden retriever. Sembra proprio che abbia voluto mandare una frecciatina all’ex. Mentre lui sente la mancanza dell’animale, lei se lo coccola.

Paloma: con chi è il cane ora

A settembre, poco dopo la morte di Matilda, la coppia ha deciso di prendere un golden retriever. Al cane ben presto si è affezionata tutta la famiglia. Anche quando hanno traslocato nel nuovo appartamento, se la sono portati con loro. Ma poi è arrivato il caso Balocco e la conseguente separazione.

Paloma è iniziata ad apparire sempre di meno sui loro social e molti hanno temuto che i due ex l’avessero abbandonata perché presi da altro. In realtà il marito di Francesca Ferragni, Riccardo, ha poi mostrato il cane sui suoi social. Allora si è pensato che l’avesse adottata lui, avendo già un animale domestico, ma non è così. Però ogni tanto, 1/2 volte a settimana, porta Paloma a passeggio.

Anche su ciò i Ferragnez sono stati molti criticati. In molti ritengono che “è facile prendere un cane e giocarci quando tutto va bene“, ma che anche nei momenti di difficoltà non bisogna dimenticarsi di questi animali. In realtà pare che Riccardo li abbia aiutati solamente in un periodo un po’ particolare, ora Paloma è a casa con Chiara e i bambini. L’unico che non riesce a riabbracciarla sembra essere proprio Fedez.