Fedez triste per Paloma: la tenera dedica

Da un po’ Paloma, il cane di Chiara Ferragni e Fedez non compare più nelle loro stories. C’è un mistero, soprattutto perché prima era protagonista dei loro contenuti insieme a Leone e Vittoria. Oggi Fedez ha messo una story per l’animale, con una tenera dedica.

Da settimane, da quando il rapper ha lasciato casa, in molti si chiedono che fine abbia fatto Paloma. Poi improvvisamente è comparsa nelle stories di Riccardo Nicoletti, cognato di Chiara Ferragni. Lui, avendo già un golden retriever, pare che ultimamente si stia occupando anche di quello dell’ex coppia.

Oggi Fedez ha condiviso un tenero scatto con la cagnolina scrivendo “Miss you“. Ciò a dimostranza del fatto che il rapper non vede Paloma da un po’. Sin dall’inizio si è affezionato molto a lei, ma probabilmente, con la separazione, non è stato possibile portarla con sé.

Secondo quanto confermato ultimamente da Riccardo, il cane in realtà è rimasto nella casa di Chiara a City Life. Ma, una volta a settimana, lui se la porta a passeggio insieme al suo. Avendo anche lui un cane della stessa razza. Magari, ora che il rapper si è stabilizzato, i due ex si divideranno i giorni anche per badare a Paloma.

La separazione e la casa nuova di Fedez

Da poco il rapper si è trasferito in una casa nuova. Dopo che la notizia della separazione è stata confermata, lui se n’è andato dal loro appartamento. In un primo momento è stato in un Air B&b, poi ha trovato casa e l’ha ammobiliata anche per soddisfare le esigenze dei bambini. Così Leone e Vittoria hanno iniziato a dividersi tra la mamma ed il papà, non solo a Milano, ma anche per le vacanze.

Prima sono stati a Dubai con la famiglia Ferragni, poi a Miami con Fedez. Ora però, per decisione del rapper, i loro visi non vengono più mostrati sui social. Nel frattempo gli ex coniugi hanno anche ripreso la vita mondana del passato. Chiara ultimamente è stata vista in vari locali milanesi con le amiche. Il rapper invece ha riniziato a frequentare il giro dei colleghi. Si mormora anche che qualche sera fa sia stato coinvolto in una rissa.

Nel frattempo tra i due i rapporti sembrano essere sempre più in bilico. Si sono tolti anche il follow su Instagram e pare anche che lui l’abbia bloccata.