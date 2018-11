Renato Zero, una confessione sorprende: “Mi volevano come il nuovo Morandi”

Renato Zero riesce ancora a sorprendere gli italiani a Domenica In: “Ecco cosa ho fatto quando volevano che io fossi il nuovo Morandi”

Renato Zero a Domenica In si lascia andare a una lunga intervista con Mara Venier, come ultimo ospite. In realtà, il cantautore sarebbe dovuto entrare in studio molto prima. A causare il cambio della scaletta è stato proprio Renato. Quest’ultimo, come rivela Mara, è arrivato abbastanza tardi. Pertanto, la Venier è stata costretta a fare delle modifiche nella puntata e a far entrare prima Vanessa Incontrata e Leonardo Pieraccioni. Fortunatamente riesce comunque a intervistare uno dei volti più apprezzati nel campo della musica italiana. Una dolce intervista, che inizia tra risate e battute. La Venier non può non trascorrere dei momenti di forte ironia con i suoi ospiti e ciò accade anche con Renato. Il pubblico trova che il cantautore sia una persona sempre molto elegante ed educata. Si torna indietro, ripercorrendo l’intera carriera di Zero. L’artista è convinto di una cosa: se non fosse stato così particolare, probabilmente la gente non lo avrebbe amato così tanto. Proprio il suo modo di fare e il look, l’hanno aiutato a farsi distinguere dagli altri artisti.

Renato Zero a Domenica In: “Ho tirato fori tutte le piume de struzzo che c’avevo..”

Renato fa una confessione importante durante l’intervista. Scendendo nel dettaglio, il cantautore racconta che inizialmente il produttore aveva scelto per lui una strada ben precisa da seguire. In particolare, voleva creare il nuovo Gianni Morandi. Ma Renato non voleva questo, anzi preferiva presentare un nuovo e travolgente personaggio. “Mi volevano far diventare un altro Gianni Morandi”, confessa Renato. A questo punto, Mara non può fare a meno di chiedere al suo posto se si è ribellato di fronte a questa situazione: “Io ho tirato fori tutte le piume de struzzo che c’avevo.” Una risposta che sorprende il pubblico, in senso positivo. Ancora una volta, Renato fa impazzire gli italiani con le sue dichiarazioni.

Renato Zero e l’amore degli italiani: “Se mi fossi presentato in modo diverso, non mi avrebbero amato così tanto”

Il cantautore è soddisfatto di ciò che è riuscito a creare. Il suo look così particolare gli ha permesso di entrare nel cuore degli italiani. Fortunatamente è riuscito a crearsi da solo una strada nel mondo della musica. Probabilmente se avesse seguito i consigli del suo primo produttore non sarebbe riuscito a ottenere tutto questo successo.