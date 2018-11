Pieraccioni a Domenica In, battuta sulla D’Urso: la reazione della Venier

Leonardo Pieraccioni intervista a Domenica in, arriva la battuta sulla D’Urso: la reazione di Mara Venier

Leonardo Pieraccioni fa visita a Mara Venier a Domenica In. Poco dopo il suo arrivo, l’attore comico si lascia andare a una battuta su Barbara D’Urso e Domenica Live. Sicuramente anche lui sa in che rapporti sono attualmente le due conduttrici. Proprio per tale motivo, avrebbe deciso di fare questa battuta. Scendendo nel dettaglio, durante il suo arrivo c’è confusione in studio. La conduttrice appare quasi euforia, dopo la sua intervista a Vanessa Incontrada. Mara non riesce a trattenersi e scoppia spesso a ridere. In modo molto ironico, Pieraccioni afferma che se avesse saputo si sarebbe fatto intervistare dalla D’Urso. La prossima volta preferirà andare da Barbara, rivela Leonardo, sempre con tono molto ironico. La Venier scoppia in una grande risata e commenta: “Avresti fatto bene”. Mara non riesce a smettere di ridere di fronte all’affermazione di Pieraccioni, che ovviamente parla in modo scherzoso. L’attore comico afferma: “Qui sto impazzendo, c’è un’allegria strana”. Vedendo la torta di compleanno della Incontrada, Leonardo dichiara di aver capito come mai la Venier scoppia spesso a ridere. L’attore, ironicamente, si dice sicuro del fatto che le due conduttrici prima abbiano bevuto poco prima.

Pieraccioni e la battuta su Barbara D’Urso durante l’intervista a Domenica In

Dopo l’intervista a Vanessa Incontrada, Mara appare molto divertita. Pieraccioni rivela, sempre con chiave ironica, di sentirsi confuso nello studio. E da qui esce fuori la battuta sulla sua eventuale ospitata dalla D’Urso. Sappiamo molto bene, ormai, che tra Mara e Barbara non sono in buonissimi rapporti. Sembra proprio che le due conduttrice, in quanto si contendono gli ascolti della domenica pomeriggio, siano l’una contro l’altra. Proprio per tale motivo, Pieraccioni avrebbe deciso di fare questa battuta. L’attore comico sa bene come prendere sul ridere questo genere di situazioni. La reazione della Venier non stupisce. Infatti, la conduttrice inizia a ridere e non si lascia andare chissà a qualche dichiarazioni.

Leonardo Pieraccioni e il nuovo film Se son rose con la figlia Martina

Non si lascia andare ad alcuna dichiarazione pericolosa Mara nei confronti della sua attuale “rivale”. Intanto, Pieraccioni fa presente che il 29 novembre uscirà il suo nuovo film Se son rose, dove ha recitato anche la figlia Martina. L’attore questa volta racconta una storia che prende spunto proprio dalla sua vita. In particolare, vede protagonista Leonardo Giustini, che cerca di avere un contatto con tutte le sue ex fidanzate.