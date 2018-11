Barbara d’Urso, nuove dichiarazioni su Mara Venier: “Continuo a volerle bene”

Barbara d’Urso confessa: Mara Venier? “Mette like ai miei odiatori sul web ma continuo a volerle bene”

Che tra Barbara d’Urso e Mara Venier non corra più buon sangue è ormai risaputo. Lo scontro in TV ben presto si è esteso anche nella vita reale e privata delle due conduttrici che, pur essendo amiche da tempo, hanno iniziato a farsi la guerra a colpi di frecciatine, battute maliziose e allusioni pungenti sui social (e non solo). Della questione, ovviamente, le dirette interessate sono state spesso invitate a parlare nelle loro interviste. L’ultima a fare luce su questi dissapori, per esempio, è stata Barbara d’Urso che, al settimanale Oggi, non ha nascosto di essere rimasta molto delusa dall’atteggiamento di Mara Venier. Un comportamento, in particolare, avrebbe molto ferito la presentatrice di Domenica Live. Quest’ultima, nella sua intervista, ha raccontato: “È ormai noto che lei (la Venier, ndr) vada sul mio profilo e metta like proprio a certi miei odiatori. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene”.

Barbara d’Urso: il gesto di Mara Venier sui social che più le ha fatto male

Il lavoro di Mara a Domenica In, che come si mormora a Canale 5 avrebbe molto deluso Barbara d’Urso, pare essere solo la punta dell’iceberg in questa storia. A segnare la fine di questa amicizia, come riportato da Oggi, sarebbero stati alcuni atteggiamenti della Venier che vanno oltre l’ambito lavorativo. “A Mara volevo bene e Mara, ne sono certa, voleva bene a me” ha raccontato nella sua intervista la d’Urso. “Ma c’è un aspetto umano che non rientra nella sfida personale e che per questo fa male” ha poi aggiunto. A cosa si riferisce Barbara? “Mi hanno mandato delle foto in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta like proprio a certi miei odiatori. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara. Continuo a volerle bene” ha spiegato la conduttrice di Domenica Live.

Barbara d’Urso vs Mara Venier: la gara a chi fa gli ascolti più alti divide le due conduttrici

La gara a chi fa gli ascolti più alti ogni domenica è stato uno dei temi che ha più diviso e spinto allo scontro Barbara d’Urso e Mara Venier. I dati auditel sono spesso stati tirati in causa dalle due conduttrici che, in più occasioni, si sono lanciate accuse reciproche a tal proposito.