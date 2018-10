Barbara d’Urso delusa e tradita: il gesto dietro le quinte di Mara Venier

Mara Venier e Barbara d’Urso hanno litigato? Ultime news e gossip

Ormai è certo: Mara Venier e Barbara d’Urso sono ai ferri corti. Con l’inizio della nuova stagione televisiva, il rapporto tra le due conduttrici si è raffreddato. E ora va avanti in tv, a colpi di frecciatine e ripicche. Secondo quanto scrive il settimanale Nuovo, a dare il via a questa diatriba sarebbe stata la Venier, che avrebbe tentato di sabotare la collega. In che modo? In primis scegliendo personaggi che fino a qualche mese fa bazzicavano nel salotto di Barbarella. Come Alessia Macari, la Ciociara, da anni opinionista di Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma dallo scorso settembre valletta a Domenica In. Ma la Venier avrebbe tentato di scippare alla concorrenza pure Cristiano Malgioglio che, alla fine, avrebbe preferito restare a casa Mediaset, in vista della nuova collaborazione con Piero Chiambretti e del ritorno al Grande Fratello Nip. Ma non è finita qui perché stando a quanto si legge sulla rivista di Riccardo Signoretti, pure i collaboratori della d’Urso sarebbero furiosi con la Venier.

Faida Venier-d’Urso: nei corridoi Mediaset c’è tanta rabbia

“Barbara si sente tradita. Ci si può fare concorrenza anche rispettandosi. Mara ha cominciato a copiare persino le storiche saghe lanciate da Domenica Live. Come il triangolo amoroso tra Albano, Romina e Loredana Lecciso o querelle tra Gina Lollobrigida e l’ex marito Javier Rigau. Pure lo stile grafico di certi servizi è stato clonato”, avrebbe raccontato un collaboratore di Canale 5 a Nuovo. Inoltre non sarebbe andata giù la frecciatina di Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, a Barbara d’Urso. Intanto c’è chi si sentirebbe a disagio in questa disputa. Stiamo parlando di Jerry Cala, ex di Mara e grande amico della d’Urso, che non avrebbe voluto lasciare alcun commento. “Mi sento in fortissimo disagio”, avrebbe confidato l’artista alla rivista di Cairo Editore.

Barbara d’Urso: nessun perdono per Mara Venier?

Secondo i beninformati, Barbara d’Urso non sarebbe pronta a perdonare Mara Venier per quanto sta accadendo in queste settimane. Non a caso non si è ancora espressa chiaramente sulla vicenda, forse perché piuttosto turbata. Diverso l’atteggiamento di Mara, che a Tv Talk ha chiarito di non voler fare la guerra a nessuno. Sarà la verità? Si attendono nuovi colpi di scena!