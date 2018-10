Barbara d’Urso batte Domenica In: arriva la frecciatina del marito di Mara Venier

Domenica Live batte Domenica In: il messaggio di Barbara d’Urso infastidisce Nicola, il marito di Mara Venier

Dopo due sconfitte consecutive, Domenica Live ha battuto Domenica In. È successo domenica 30 settembre, per la gioia di Barbara d’Urso. Che, una volta letti gli ascolti tv, ha subito scritto un lungo messaggio di ringraziamenti su Instagram. Un post forse troppo entusiasta per qualcuno, come per il giornalista Alberto Dandolo. Che sui social network ha messo a confronto il messaggio di Barbarella con quello di Mara Venier. Quest’ultima, a differenza della d’Urso, si è complimentata con il suo competitor. Un dettaglio trascurato da Carmelita nelle ultime settimane ma ben notato da Nicola Carraro, il marito di zia Mara. L’uomo ha prima descritto Dandolo come “mitico” per aver notato questa differenza. E poi quando un follower ha definito Mara e Barbara due bambine dell’asilo ha rimarcato, come potete vedere nell’immagine in basso: “Forse una sola direi”. Insomma una vera e propria frecciatina nei confronti della conduttrice Mediaset… E non è finita qui, perché il post di Dandolo ha ricevuto pure il like di un’altra famosa presentatrice di Canale 5: Alessia Marcuzzi!

Barbara d’Urso e Mara Venier sono amiche da tempo

Come reagirà Barbara d’Urso a questa provocazione? E pensare che è stata la napoletana a spingere Mara Venier ad accettare di condurre Domenica In. A rivelarlo la stessa d’Urso in una recente intervista al settimanale Di Più. Proprio in quell’intervista Barbarella si era detta felice per il ritorno dell’amica in Rai e pronta a perdere visto che Domenica In ha traini più forti rispetto a Domenica Live, come il seguitissimo TG1. Cosa succederà ora tra le due signore della domenica?