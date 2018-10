Ascolti tv domenica 30 settembre, Venier contro d’Urso: ecco chi ha vinto

Ascolti tv ieri domenica 30 settembre, Barbara D’Urso VS Mara Venier: chi ha vinto la sfida domenicale

Non c’è due senza tre, dice il detto. Ma stavolta, non è andata così per Mara Venier, padrona di casa di Domenica In. Il podio del successo l’ha ceduto infatti a Barbara D’urso che, dopo due sconfitte, si è portata a casa la vittoria della sfida domenicale con il 16,22%. Lievemente superiore al 16% raggiunto su Rai 1. Sono stati 2.022.000 i telespettatori a seguire la breve presentazione di 25 minuti, pari al 12,8% di share. L’Attualità ha fatto registrare il 16,2% di share dalle 14.28 alle 16.53, le Storie in onda dalle 16.57 alle 17.18 il 16,8% hanno invece catturato l’attenzione di 2.101.000 spettatori (16.82%), il 17,1% nella prima parte dalle 17.22 alle 17.54 e il 16,4% di share nella seconda parte dalle 18 alle 18.31. Infine, la parte dei saluti con un’ultima sorpresa finale ha interessato il 13,9%.

Di contro, Domenica In ha registrato nella prima parte 2.296.000 telespettatori, share 15,46% e nella seconda 2.069.000, 15,93%. Ma non è stato sufficiente! Infatti, Mara Venier ha dovuto fronteggiare un contenitore ricco di sorprese, così come si è rivelato Domenica Live domenica 30 settembre. Ospiti internazionali come la modella con la barba simbolo della lotta contro il bullismo, Harnaam Kaur, e la sorella di Megan, Samantha Markle in collegamento da Londra hanno contribuito alla vittoria di Canale 5. Un altro grande momento è stato quello che ha visto protagonista Marco Carta. Il cantante, intervistato dalla conduttrice Barbara D’urso, è riuscito a far emozionare tutti, compresa la conduttrice stessa.

Ascolti TV: ecco i dati Auditel di Domenica 30 settembre 2018

Nonostante la lieve sconfitta, Mara Venier continua a confermarsi Signora della Domenica, con un programma snello, divertente e ricco di interviste. L’ospite tanto atteso della puntata è stato Renzo Arbore, ex compagno della Venier, che ha intervistato regalando al pubblico un momento commovente e denso di ricordi indelebili. Un altro graditissimo momento è stato quello dedicato al cantante Al Bano Carrisi, che ha raccontato agli spettatori di Rai 1 le pagine della sua vita.

Per quanto riguarda la prima serata di Rai 1, con Che Tempo che fa, ha vinto conquistando ben 3.780.000 spettatori con lo share del 16.09%. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, andato in onda dalle 23 alle 0.21, ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 13.97% di share. Su Canale 5 è arrivata sullo schermo la seconda stagione di Victoria, che ha tenuto incollati 1.651.000, mentre su Rai 2 si sono raccolti davanti al video 1.617.000 spettatori con il 6.91% di share per assistere alla finale dei Mondiali di Pallavolo Brasile-Polonia. Su Italia 1 il grande ritorno di Alessia Marcuzzi e Nadia Toffa al programma cult de Le Iene ha catturato l’attenzione di ben 1.885.000 spettatori con uno share del 10,87%.

Ascolti TV Domenica 30 settembre: i dati della prima serata

Continuano i dati sulla prima serata di Domenica 30 settembre. La trasmissione televisiva Amore Criminale su Rai 3 ha interessato invece 1.078.000 spettatori conquistando uno share del 5%, mentre il film Cast Away su Rete 4 ha raccolto davanti lo schermo 768.000 con il 4% di share Su la 7 Non è l’Arena, programma televisivo condotto da Massimo Giletti, ha catturato l’attenzione di 1.581.000 spettatori con l’8.69%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 in differita è stato seguito da ben 888.000 spettatori con il 3.8% di share. Sul canale Nove O’ Mare Mio ha registrato 387.000 spettatori (1.6%) durante il primo episodio inedito, e 243.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio in replica.