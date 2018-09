Harnaam Kaur: chi è la ragazza con la barba entrata nel Guinness dei Primati

Harnaam Kaur: chi è e perché ha la barba

Harnaam Kaur è una ragazza di 27 anni cresciuta nel Berkshire, in Inghilterra. Da 15, invece, lotta contro insulti e offese a causa del suo aspetto. Il volto di Harnaam è ricoperto da una folta barba cresciuta improvvisamente durante la pubertà, un periodo estremamente delicato per cucire delle relazioni con i propri coetanei. Una reazione che il suo corpo ha manifestato a causa dell’ovaio policistico. Si tratta di una sindrome che le è stata diagnosticata e che, tra gli effetti collaterali, comporta la crescita spropositata di peluria sul viso, le braccia e il petto. Britannica di nascita ma di origini punjabi, Harnaam ha vissuto momenti dolorosi, ma che ormai rappresentano solo un lontano ricordo. Ad oggi, Harnaam Kaur è conosciuta come “la modella con la barba simbolo internazionale della lotta contro il bullismo“, una definizione di cui la ragazza va fiera. Inoltre, ha un grande seguito di fan sui social , ma non solo. Ha sfilato su una passerella della London Fashion Week e, due anni fa, è entrata ufficialmente a far parte del Guinness dei Primati. È lei, infatti, la donna barbuta più giovane del mondo.

Harnaam Kaur, la ragazza con la barba rivela: “Io, vittima di bullismo e body shaming”

Harnaam è una giovane ragazza che sa bene cosa sia il dolore. Gli insulti e gli sguardi offensivi erano all’ordine del giorno durante la sua infanzia, periodo nel quale ha trascorso le giornate a lottare contro quei pregiudizi ingiustificati. Una situazione che l’aveva portata ad odiare il suo corpo al punto tale da pensare al suicidio. “Volevo punire il mio corpo per l’aspetto che aveva. Volevo fargli del male”, racconta la ragazza. Fortunatamente, Harnaan ha trovato la forza dentro di sé, lasciando spazio all’accettazione e alla voglia di vivere. Una svolta che è arrivata anche grazie alla fede, che l’ha aiutata a riprendere in mano quello che stava rischiando di perdere per sempre. “La mia peluria in eccesso mi rendeva vittima di bullismo e body shaming. Poi ho deciso che non potevo continuare così, era troppo. Volevo essere felice e ho deciso di lasciare crescere la mia barba, una delle scelte più difficili che io abbia mai fatto“, rivela.

Harnaam Kaur : “Non bisognerebbe cambiare per gli altri, ma solo per se stessi”

Dopo la lunga e profonda depressione che ha attraversato, a 16 anni Harnaam Kaur, la ragazza con la barba, ha deciso di accettarsi per quella che è. “Non bisognerebbe mai cambiare se stessi per quello che gli altri pensano, bisognerebbe farlo, se si vuole, solo ed unicamente per se stessi“, sostiene fermamente la ragazza. Una scelta coraggiosa la sua, come lei stessa ha dichiarato, ma che ha preso per infondere alla sua mente la libertà che da tempo ricercava. La libertà di vivere il suo corpo come meglio desiderava. E oggi Harnaam ha raggiunto finalmente la felicità, che le consente di vivere la vita che ha sempre sognato.