Marco Carta a Domenica Live rivela: “Avevo l’intestino perforato”

Intervista Marco Carta a Domenica Live: perché è stato male ed è stato operato

Marco Carta è tornato in tv. Ospite di Domenica Live il cantante ha raccontato quello che è successo quest’estate, quando è stato ricoverato d’urgenza per un problema grave all’intestino. Un problema che non è ulcera, come si è inizialmente pensato. Marco ha preferito non scendere troppo nei dettagli, ma ha chiarito che ora sta bene e dopo questa disavventura è pronto più che mai a vivere la vita nel migliore dei modi. “Mi sono sentito male durante un viaggio per Assisi, dove ero atteso per un concerto. Ero in treno e ho sentito dei forti dolori alla pancia: hanno fermato il treno e sono venuti a prendermi con l’ambulanza. Sono stato un paio d’ore sotto osservazione presso l’ospedale di Arezzo e appena mi sono sentito meglio sono corso ad Assisi per esibirmi”, ha raccontato Carta a Barbara d’Urso.

Marco Carta parla della sua operazione a Barbara d’Urso

“Dopo il concerto mi sono sentito di nuovo male, la situazione era molto grave. I dottori mi hanno operato d’urgenza. Subito dopo mi hanno spiegato che l’intestino si era perforato ma per fortuna si è riparato grazie a degli antibiotici. Mi hanno messo 36-37 punti, davvero tanti. E non i punti normali ma le graffe”, ha spiegato Marco Carta. Che ora ha quella cicatrice sull’addome che gli ricorderà per sempre questo momento importante della sua vita. “La cicatrice è come un tatuaggio che mi ricorderà le cure che devo fare”, ha puntualizzato il musicista.

Domenica Live: le sorprese di Barbara d’Urso per Marco Carta

Nel corso della d’Urso-intervista, come da prassi, Marco Carta ha ricevuto delle dolci sorprese. In particolare quelle delle zie, che hanno mandato al giovane dei video messaggi d’affetto e stima. Si è poi parlato dei genitori morti di Marco: una situazione che ha commosso Barbara d’Urso, visto che anche lei ha perso la madre quando era solo una bambina.