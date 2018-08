Marco Carta operazione allo stomaco e cicatrice: “Non era un’ulcera”

La cicatrice di Marco Carta dopo l’operazione allo stomaco: “Non era un’ulcera”

Marco Carta è tornato a parlare dell’intervento allo stomaco subìto qualche settimana fa. Un grande spavento per il cantante, che è stato operato d’urgenza. Oggi l’ex vincitore di Amici sta meglio e sta cercando di rimettersi in forma in vista dei prossimi impegni autunnali: l’uscita del nuovo disco e il ritorno a Tale e quale show. Intanto, in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv il sardo ha chiarito di non essere stato operato per ulcera, come dichiarato invece dalla nonna. “Non era un’ulcera. Diciamo che al momento non mi va di entrare nei dettagli dell’intervento. Ci hanno già pensato i medici”, ha chiarito Marco. Carta ha aggiunto: “Devo imparare a esternare i miei stati d’animo. Oltre ad avere un’alimentazione corretta, bisogna avere una mente sana e questo lavoro talvolta causa troppo stress”.

Marco Carta e la cicatrice sulla pancia: “Sto curando la ferita”

In attesa di rimettersi del tutto, Marco Carta si sta occupando della cicatrice che gli è rimasta sulla pancia dopo l’operazione allo stomaco. “Sto bene e sto curando la ferita. Vorrei che quel segno diventasse il più piccolo possibile. Faccio diversi esercizi più volte al giorno”, ha spiegato l’artista. “Sarà una cicatrice che mi farà riflettere molto in futuro. Mi ricorderà di non dovermi preoccupare troppo e che le cose vanno prese con più leggerezza, senza tenere tutto e somatizzare”, ha ribadito Marco.

Marco Carta dopo l’operazione: “Amo la vita, ora più che mai”

“Quando ci stai per lasciare le penne, capisci che viviamo dando la priorità alle cose sbagliate. Ho capito che quando si ha la salute, basta davvero solo rimboccarsi le maniche per poter ricominciare”, ha concluso Marco Carta.