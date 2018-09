Barbara d’Urso intervista Marco Carta e scoppia a piangere

Barbara d’Urso a Domenica Live si commuove mentre intervista Marco Carta

Barbara d’Urso è una donna forte e determinata… ma con un tallone d’Achille, come tutti noi. Il punto debole di Carmelita è la madre, che ha perso troppo presto, quando era solo una bambina. E ogni volta che ricorda quel dramma la conduttrice non riesce a trattenere le lacrime. Come è accaduto a Domenica Live, durante l’intervista a Marco Carta. Il cantante, proprio come la d’Urso, ha perso i genitori quando era solo un bambino. “Io so cosa significa, so quando si perde la madre da bambini, so cosa significa crescere senza..”, ha detto Barbarella a Marco con la voce spezzata dalla commozione. La napoletana si è poi fermata per asciugarsi le lacrime e ha mandato in onda un servizio. “Mi fermo qui, che è meglio”, ha aggiunto la 61enne, visibilmente emozionata.

Barbara d’Urso ha perso la madre quando era una bambina

La madre di Barbara d’Urso è morta quando l’attrice aveva solo 12 anni. La donna è venuta a mancare a causa di una brutta malattia. Il volto di Pomeriggio 5 e Domenica Live è cresciuta con il padre, che si è poi rifatto una vita accanto ad un’altra donna dalla quale ha avuto altri figli. Barbara è molto legata alla sua famiglia anche se, per via della sua passione per il mondo dello spettacolo, a 18 anni è andata via di casa. Ha lasciato Napoli e si è trasferita a Milano, dove ha cominciato a posare come modella. Una scelta di vita che il padre della d’Urso non ha inizialmente approvato, tanto che per quattro anni i due non si sono parlati.

Barbara d’Urso e il rapporto difficile con il padre

“Se vai via di casa per me sei morta”, mi aveva detto. Per 4 anni è stato così. Lui mi vedeva dal marciapiede e cambiava marciapiede” ha svelato Barbara in un’intervista a Verissimo. Nonostante i conflitti, la d’Urso ha sempre ringraziato il cielo di avere avuto un’educazione rigida. “Ringraziando Dio questo rigore mi ha portato a condurre il tipo di vita che lui ha voluto” ha sottolineato in tv.