Domenica In, Mara Venier all’ex Renzo Arbore: “È grazie a te se sono qui”

Domenica In, il ringraziamento speciale di Mara Venier all’ex Renzo Arbore

A Domenica In, Mara Venier ha scelto di ospitare una persona molto importante della sua vita. Stiamo parlando di Renzo Arbore, un suo grande amore passato. I due sono stati insieme per davvero tantissimi anni, precisamente fino all’anno 1997. Hanno attualmente un buon rapporto e tra loro c’è una certa serenità al momento. Proprio nel corso dell’intervista, la conduttrice ci ha tenuto a fare un ringraziamento speciale al suo ex fidanzato. Mara rivela pubblicamente che è anche grazie a Renzo se lei oggi è seduta su quella poltrona di Domenica In. Infatti, la Venier ricorda i tanti consigli che il cantante le dava per affrontare al meglio il mondo dello spettacolo. Arbore conferma di essere stato molto vicino a Mara mentre entrava nel cuore degli italiani. Vengono mostrate proprio delle immagini del lontano 1993, quando la Venier entrava come conduttrice a Domenica In. Renzo le diede molti consigli per vivere al meglio questa nuova importante avventura su Rai 1.

Mara Venier ringrazia pubblicamente Renzo Arbore a Domenica In per i suoi preziosi consigli

“Sei la regina di Domenica In”, rivela Renzo guardando Mara. Proprio grazie agli importanti consigli del cantante, la conduttrice riuscì a entrare subito nel cuore di migliaia di italiani. Dopo aver condotto l’edizione del 2013-14, la Venier torna ufficialmente al timone del noto programma e questo non può che rendere felice Renzo. Mara ricorda, tra i tanti consigli, che Renzo le aveva rivelato un grande segreto del mondo della televisione: bisogna essere se stessi. Proprio con questo suggerimento, la Venier riuscì a diventare una figura importante del mondo dello spettacolo italiano. “Sono sempre stata me stessa”, dichiara la Venier.

Domenica In, Mara Venier felice del suo attuale rapporto con l’ex Renzo Arbore

Mara ha sempre voluto dire grazie a Renzo, ma non ha mai avuto modo. La conduttrice ci ha tenuto a precisare che, sebbene non l’abbia mai ringraziato di persona, lei sa dentro di sé il grande aiuto che lui le ha dato. Parole molto speciali quelle della Venier, la quale è contenta di avere un bel rapporto con i suoi ex e, in particolare, con Renzo.