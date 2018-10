Mara Venier sbotta: “Barbara d’Urso ha i dati veri? I miei sono taroccati?”

Tv Talk, Mara Venier risponde alle frecciatine di Barbara d’Urso

Oggi Mara Venier è stata ospite a Tv Talk e ha parlato abbondantemente della presunta rivalità con Barbara d’Urso. Presunta perché, a detta della padrona di casa di Domenica In, non c’è nessuna sfida personale: “Io sono una persona educata e ringrazio il competitor. Se lei vince anche di poco io mi complimento. Da parte mia non c’è una guerra. Io mi limito a ringraziare il pubblico e riporto i dati che vengono dati”. A proposito di dati, il pubblico di Barbara d’Urso ha notato e fatto notare che ha puntualizzato che i suoi dati sono veri e a questo Mara ha risposto con ironia: “Lei ha i dati veri? I miei sono taroccati? Che me frega”.

Mara Venier e la guerra con Barbara d’Urso: “Ma siamo all’asilo?”

Mara ha voluto prendere le distanze dalla chiacchierata e presunta rivalità con Carmelita e ha specificato che tutto ciò che fa è solo per il pubblico: “Io credo di fare un bel programma. Non solo ho il gradimento del pubblico, ma anche da parte della critica. Non sono contro nessuno”. Durante l’intervento a Tv Talk, dove ha confermato che c’è in ballo una fiction, a Mara è stata fatta notare la polemica esplosa dopo che lei ha usato la parola ‘cuore’ a Domenica In, e anche stavolta lei ha preso le distanze da eventuali frecciatine alla rivale della domenica pomeriggio: “Giuro che non era polemica contro di lei. Adesso non è che io non posso usare la parola ‘cuore’ perché c’è la d’Urso che dice ‘col cuore’. Ragazzi ma siamo all’asilo? Avevo appena finito di intervistare Loretta Goggi, eravamo commosse tutte e due e a fine intervista ho parlato di sentimenti veri e cuore. Non era rivolto contro nessuno”.

Nessuna sfida tra Mara Venier e Barbara d’Urso

“Non faccio programmi contro nessuno, faccio programmi per il pubblico“, ha dichiarato ancora Mara Venier e ha raccolto numerosi consensi sul Web per queste sue parole. Da parte sua, insomma, non ci sarebbe nessuna sfida personale contro Barbara d’Urso.