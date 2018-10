Mara Venier, dopo Domenica In diventa protagonista di una fiction? Lo scoop

Mara Venier presto protagonista in una fiction? Dopo Domenica In un nuovo progetto bolle in pentola

Stagione televisiva all’insegna del successo quella appena iniziata in Rai per Mara Venier che, alla conduzione di Domenica In, ha più volte superato in ascolti la rivale Barbara d’Urso e la sua Domenica Live nelle ultime settimane. Questo, inoltre, pare essere un periodo molto florido a livello professionale per la Venier. La conduttrice, infatti, pare abbia incontrato di recente Claudia Mori per mettere a punto i dettagli di un progetto molto importante. La moglie di Celentano, nello specifico, pare stia lavorando ad una nuova fiction che, molto presto, potrebbe vedere Mara tra il cast dei protagonisti.

Mara Venier da conduttrice ad attrice? Il ruolo proposto da Claudia Mori

Stando a quanto riportato nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, Claudia Mori e Mara Venier avrebbero pranzato insieme in un noto Hotel di Milano recentemente per un preciso motivo. Come anticipato sopra, difatti, “Pare che la Mori abbia proposto alla Venier la parte di Libera, una fioraia del Giambellino coinvolta nella malavita milanese degli anni 50, per una serie a puntate (tratta dal libro La fioraia del Giambellino di Rosa Teruzzi”. Mistero, però, sulla risposta della signora di Domenica In. Ad oggi, infatti, non sappiamo se Mara Venier abbia accettato la proposta o se, invece, l’abbia gentilmente rifiutata.

La tranquillità e la calma con cui sia Mara Venier che Barbara d’Urso, almeno inizialmente, avevano affrontato lo scontro tra i due loro programmi domenicali è andata ormai persa da tempo. Le due conduttrici, infatti, sia in TV che sui social continuano a lanciarsi frecciatine non indifferenti, parlando di record di ascolti e autoproclamandosi ogni volta protagoniste indiscusse della domenica pomeriggio. Arriveranno mai ad una tregua? Intanto, sui social, lo scontro è diventato virale.