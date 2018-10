Mara Venier e Barbara d’Urso: ascolti domenica, nuovo botta e risposta

Mara Venier e Barbara d’Urso: ascolti, vince Domenica In. Nuovo botta e risposta. La conduttrice Rai: “Tv di qualità…”. Carmelita: “Questi sono i dati Auditel veri…”

Puntali come un orologio svizzero. Mara Venier e Barbara d’Urso, pochi minuti dopo la diffusione dei dati Auditel di Domenica In e Domenica Live del 7 ottobre, si sono fatte vive, commentandoli e non risparmiandosi frecciatine reciproche. D’altra parte ormai è chiaro che tra le due la ‘battaglia’ sia dichiarata, come la stessa Venier ha ammesso la settimana scorsa (frecciatine con Barbara? “è vero”, aveva fatto sapere). E stavolta è proprio la conduttrice in forza alla Rai a farsi avanti per prima su Instagram, forte anche della vittoria che ieri la sua trasmissione ha riportato sulla concorrenza. E la d’Urso? A stretto giro, una manciata di minuti dopo il post di Mara, è arrivata la sua risposta…

Domenica In e Domenica Live: Barbara e Mara, le stilettate continuano

“Grazie a tutti ❤️ Ieri è andata molto bene!. DOMENICA IN 15.45 DOMENICA LIVE 13.98 grazie al pubblico che ci ha seguito 😜😜😜 #serviziopubblico#tvdiqualità #emozionivere”, ha scritto la Venier. Quel Domenica In e quel Domenica Live in maiuscolo ma soprattutto gli hashtag ‘Tv di qualità’ ed ‘emozioni vere’ pare non siano stati ben digeriti da Barbara che pochi minuti dopo, dal suo profilo, ha fatto campeggiare il seguente messaggio: “Buongiorno. Anche ieri grandi ascolti per Domenica Live! Picchi del 20% di share e di 2 milioni 600 mila spettatori! ❤ Domenica Live prima parte 17,36%. Seconda parte 17,30%. Storie 15,74%. Attualità 14,37%. Questi sono i dati Auditel VERI! Visto che anche stavolta vedo in giro strani calcoli senza valore e che molti non mettono i dati per intero. E questo nonostante noi partiamo 6 punti sotto rispetto alla concorrenza e abbiamo più del doppio della pubblicità! GRAZIE #domenicalive #auditel #laveritàvince #nonostanteildivarioiniziale #13pubblicità #tvcommerciale #ladomenicadegliitaliani #evviva #viamo #colcuore”.

Barbara d’Urso e Mara Venier: qualcosa si è incrinato

Insomma, lo scambio di ‘cortesie’ prosegue tra le due conduttrici. Eppure ai nastri di partenza di Domenica In e Domenica Live Mara e Barbara si stringevano la mano da buone amiche, augurandosi reciprocamente il meglio. Poi evidentemente qualcosa si è incrinato nel loro rapporto personale (qui l’ammissione di Zia Mara). Da qui le stilettate continue sull’Auditel (qui i dati di domenica 7 ottobre).