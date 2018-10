Ascolti tv domenica 7 ottobre: vince la Venier, altra sconfitta per la D’urso

By

Ascolti tv ieri domenica 7 ottobre: la Domenica In della Venier batte ancora la Domenica Live della D’Urso

Lo scontro tra le due signore della domenica pomeriggio, Barbara D’Urso e Mara Venier, si fa sempre più acceso. Dopo due vittorie conquistate in casa Domenica In e l’ultima, invece, con il trionfo del programma Domenica Live, la puntata di ieri, domenica 7 ottobre, ha visto nuovamente in testa il programma condotto dalla Venier con 2.322.000 telespettatori (share 15.16%) nella prima parte e 2.077.000 telespettatori (share 15.64%) seconda parte.

Domenica Live è giunta per la terza volta al secondo posto, raccogliendo 1.721.000 spettatori (11%) con la presentazione di 26 minuti, 1.994.000 (14.4%) con l’Attualità dalle 14.28 alle 16.57, 1.919.000 spettatori (15.7%) con le Storie dalle 17.01 alle 17.21, 2.165.000 spettatori (17.4%) dalle 17.25 alle 17.55, 2.330.000 spettatori (17.3%) dalle 18.01 alle 18.31 e 1.946.000 spettatori (13.8%) con L’Ultima Sorpresa. Nonostante i numerosi ospiti e colpi di scena, la D’Urso ha subito a sorpresa un altro duro colpo dalla Venier. Infatti, nella lotta degli ascolti della domenica trionfa ancora una volta Domenica In, programma storico di Rai 1, con personaggi d’eccellenza come Loretta Goggi, Alessandra Amoroso, Gina Lollobrigida e Shel Shapiro.

Ascolti tv domenica 7 ottobre: ecco i dati Auditel dei programmi in prime time

Dopo aver delineato l’ormai consueto scontro domenicale tra la D’Urso e la Venier, scopriamo quali sono stati gli ascolti tv per la serata di ieri, domenica 7 ottobre. Su Rai 1, dalle 20.38 alle 22.31, Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.674.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 la seconda stagione di Victoria ha raccolto davanti al video 1.517.000 spettatori pari al 7.3% di share. Su Rai2 la serie tv NCIS ha catturato l’attenzione di 1.636.000 spettatori (6.8%) mentre Instinct ha raccolto 1.449.000 spettatori (6.2%).

Le Iene, programma cult di Italia 1, dalle 21.21 alle 0.54 ha intrattenuto 2.023.000 spettatori con il 12.1% di share. Su Rai3 Amore Criminale ha interessato 1.327.000 spettatori pari ad uno share del 6.3% (presentazione di 11 minuti: 1.016.000 – 4.2%). Su Rete4 il film Monuments Men ha raccolto davanti al video 755.000 spettatori con il 3.8% di share.

Su La7, dalle 20.36 alle 0.54, Non è l’Arena è stato visto da 1.164.000 spettatori con il 6.5%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 del Giappone in differita è stato seguito da 844.000 spettatori con il 3.7% di share. Infine, sul Nove la prima puntata del nuovo programma di Max Giusti C’è Posto per 30 segna 280.000 spettatori (1.2%).