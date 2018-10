Mara Venier a Domenica In: nuova frecciatina a Barbara D’Urso?

Mara Venier a Domenica In sembra mandare una nuova frecciatina a Barbara D’Urso

Arriva una nuova frecciatina da parte di Mara Venier a Domenica In per Barbara D’Urso? Quest’ultima è, nel frattempo, impegnata con Domenica Live e, pertanto, sembra proprio che le due si siano sfidando con gli ascolti. La scorsa domenica a vincere, secondo i dati televisivi, è stata la D’Urso. Ed ecco che sembra arrivare una vera e propria frecciatina della conduttrice di Domenica In nei confronti della sua attuale “rivale”. Tra le due sembra essere nata una sfida, che prende il via ogni domenica. E mentre qualcuno pensava che si trattasse solo di una semplice rivalità televisiva, Mara qualche giorno fa ha fatto sapere ai suoi che tra lei e Barbara ci sono davvero dei dissapori. La Venier ha scelto di confermare, ma non ha voluto svelare i motivi su Instagram. Dunque, pare proprio che tra le due note conduttrici della televisione italiana sia accaduto qualcosa che ha rovinato i loro rapporti.

Mara Venier e Barbara D’Urso: rivalità per Domenica In e Domenica Live?

In diretta a Domenica In, a gran voce e in piedi, Mara Venier si lascia andare: “Sono contenta di essere qui. Questa è una bella trasmissione. Fatta con il cuore, con i sentimenti, quelli veri!” Sembra proprio che la conduttrice abbia voluto mandare una frecciatina proprio alla sua “rivale”. Sappiamo bene che Barbara spesso ripete la frase “Col cuore”. Questa affermazione è diventata nota proprio grazie a lei. E ora Mara la ripete a gran voce, parlando però di Domenica In. La Venier ci tiene, inoltre, a precisare che nella sua trasmissione arrivano i veri Big. La conduttrice spiega che nella trasmissione di Rai 1 si parla solo di storie importanti. Questo discorso viene fatto dopo l’intervista a Loretta Goggi, attraverso la quale c’è stata grande commozione.

Mara Venier conferma i dissapori con Barbara D’Urso

I dissapori tra Mara e Barbarella ci sono davvero! Nel corso della diretta di Domenica In del 7 ottobre, la Venier sembra confermare la rivalità che c’è con Domenica Live. I telespettatori non ha potuto non tornare un’altra frecciatina di Mara. La conduttrice ha urlato “In esclusiva”, prima di presentare il duo Shel Shapiro e Maurizio Vandelli. Un’altra affermazione che ricorda Barbarella. Non sappiamo ancora cosa riveleranno i dati di ascolto, ma sicuramente il pubblico Rai è riuscito anche questa volta ad apprezzare le interviste di Mara.