Domenica In, Loretta Goggi e Mara Venier: l’intervista finisce in lacrime

Domenica In, Loretta Goggi e Mara Venier in lacrime: il ricordo di Gianni Brezza

Grande commozione a Domenica In durante l’intervista di Mara Venier e Loretta Goggi. La conduttrice ha subito iniziato a parlare di amore e ovviamente non ha potuto non citare Gianni Brezza. Dal 2008 al 2011 la cantante di Maledetta Primavera è stata sposata con il noto ballerino, molto apprezzato soprattutto nei teatri. Per anni hanno formato una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Sono rimasti insieme fino alla fine, ovvero fino alla morte di Gianni. Il ballerino è purtroppo deceduto il 5 aprile del 2011. Una grande perdita per Loretta, che lo ricorda come il suo grande amore. Tante sono le lacrime versate dalla Goggi, ma anche da Mara. Entrambe non sono riuscite a trattenersi di fronte ai vari filmati. Ricordi passati che resteranno per sempre nel cuore della giudice di Tale e Quale Show. Un grande amore quello di Loretta e Gianni, che hanno consolidato la loro unione con il matrimonio, avvenuto nel lontano 2008. Ben dieci anni fa, la Goggi si legava di fronte a Dio a Gianni. Da allora non si sono più separati.

Mara Venier commuove tutti: il grande amore di Loretta e Gianni

Diversi sono i balli di cui sono stati protagonisti in televisione Gianni e Loretta. Da ragazzi hanno fatto sognare milioni di adolescenti con le loro coreografie. La Goggi rivela di avere dei bellissimi ricordi con il marito. Per lei, però, non c’è stato proprio un colpo di fulmine. Infatti, la cantante ricorda che quando ha incontrato Gianni era appena uscita da una relazione. Il ballerino la voleva completamente libera e, dopo poco tempo, Loretta si è resa conto che di fronte a lei aveva il suo vero grande amore. “Parlavamo molto. Con lui potevi parlare di tutto e non di lavoro”, ricorda in lacrime la Goggi. Un momento molto emozionante che è stato molto apprezzato anche dal pubblico. “Il suo profumo ce l’ho ancora, ma non riesco a sentirlo”. Questo dettaglio fa commuovere Mara, la quale rivela che queste sono le cose più belle della vita.

Loretta Goggi e Mara Venier commosse ed emozionante a Domenica In

Un grande amore, ma anche uno straordinario percorso nel mondo della musica nel passato di Loretta. Altre lacrime per la Goggi, che risente il brano Maledetta Primavera, suo successo. Anche Mara non può trattenere le lacrime nel vedere l’amica emozionarsi così tanto. Un’intervista ricca di momenti molto commoventi.