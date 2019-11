Ascolti tv 17 novembre: Mara Venier trionfa, ottimo Pezzi Unici: tutti i dati

Ascolti tv, domenica 17 Novembre. Come è andato il pomeriggio? E la sera? Ecco tutti i risultati

Quella appena passata è stata una domenica segnata dal freddo e dal maltempo. Per questo motivo non è stato difficile rifugiarsi dinnanzi la tv magari avvolti da una bella copertina. Del resto, la domenica c’è tanto da guardare. Ci sono le Signore della televisione come per esempio Mara Venier, Barbara d’Urso e Francesca Fialdini. Oppure, di sera ci sono tanti spettacoli come Le Iene su Italia Uno e Che Tempo che Fa sul secondo canale della Rai. Spazio anche a fiction e film, insomma di certo non ci si annoia. Ma vediamo insieme qual è stato il prodotto che ha incuriosito più italiani ed ha quindi ottenuto più ascolti! Pronti? Via!

I programmi pomeridiani: Mara Venier trionfa su Rai Uno, Barbara d’Urso pareggia con Francesca Fialdini con lo stesso punteggio di share

Partiamo dal pomeriggio. O meglio dall’ora di pranzo! Domenica In con Mara Venier (e i suoi tantissimi ospiti tra cui Stash dei The Kolors e il celebre comico Giorgio Panariello), su Rai Uno ha incuriosito nella prima parte 3.728.000 telespettatori, share 19,96% e nella seconda 3.250.000, 19,78%. In seguito Francesca Fialdini con Da noi…a ruota libera (e l’intervista a Flavio Insinna) ha conquistato 2.578.000 spettatori (14,55%). Barbara d’Urso, su Canale Cinque, con Domenica Live ha riunito 2.537.000 individui totalizzando il 14,55% di share.

La sera, Pezzi Unici parte benissimo. Monteperdido 9.4% di share

Che Tempo Che Fa su Rai Due (con una frizzante intervista a Raffaella Carrà), ha raccolto davanti al video 2.118.000 spettatori pari totalizzando il 8.4% di share, il Tavolo invece 1.490.000 (7,8%) . La prima puntata della fiction Pezzi Unici andata in onda su Rai Uno ha conquistato 4.621.000 telespettatori pari al 20% di share. La serie televisiva con Megan Montaner, su Canale Cinque, La caccia – Monteperdido ha riunito 2.117.000 individui ottenendo il 9.4% di share. Su Rete 4 il film The Bourne Ultimatum 785.000 (3.5%), mentre su Rai 3 il film – ritratto di Edward Snowden ha incuriosito 816.000 italiani totalizzando il 3.6% di share. Le Iene Show è stato seguito da 2.229.000 spettatori con il 12.8% di share. Massimo Giletti con Non è l’Arena è stato seguito da 1.311.000 spettatori ed ha ottenuto l’7.3% di share su La7.