La caccia, anticipazioni terza puntata: cresce la paura per Lucia

La caccia-Monteperdido: le anticipazioni della terza puntata di domenica 24 novembre 2019. Cosa accadrà?

La caccia-Monteperdido, siamo arrivata alla terza puntata nella serie spagnola con Megan Montaner protagonista. La trama si sta sempre più intricando e non sappiamo ancora che fine ha fatto Lucia. Mentre Ana è tornata a casa da sua madre e suo padre, il quale nasconde dentro di sé un grande segreto che piano piano riusciremo a scoprire. Anche Ana appare molto strana, come se non volesse raccontare alla polizia alcuni dettagli sulla sua prigionia insieme a Lucia. Il nascondino dell’uomo che ha nascosto per ben cinque anni le due ragazze, ormai 16 enni, è stato scoperto da Sara Campos e il Capo della polizia locale del paese di Monteperido, Victor Gamero. Tutto questo è accaduto nella prima puntata. Nella seconda, invece, la Campos ha affrontato alcune sue paure, e ci ha fatto conoscere meglio il suo personaggio. Le cose però stanno per essere scoperte e il mistero che vede protagoniste Ana e Lucia sta per venire alla luce. In particolare, abbiamo visto con i nostri occhi che Lucia è viva ed è apparsa durante la puntata, ma perché non viene ancora trovata? Ecco le anticipazioni della terza puntata.

Anticipazioni La caccia: cosa succederà nel quinto e sesto episodio

Il tenente Baìn e il sergente Sara Campos sono sulla buona strada per arrivare a capire chi ha rapito Ana e Lucia. La loro pista porta direttamente al ventre del paesino di Monteperdido. Nel quinto episodio della serie, dal titolo “Lago“, Ana si avvicina a Quim, il fratello di Lucia e ragazzo di Ximea, la terza ragazzina presente il giorno del rapimento della bambine e scampata all’evento e per questo viene chiamata da tutti “la fortunata“. Anche lei avrà un ruolo centrale nella storia? Intanto, Ana cambia atteggiamento verso la polizia, mette da parte la paura e racconta alcuni dettagli importanti per le indagini. Sarà proprio lei a portare la polizia da Lucia? La scoperta più importante è che il rapitore delle due bambine, ora giovani donne, si trova proprio tra gli abitanti del paese.

La caccia, terza puntata: i segreti degli abitanti del paese

Chi sta seguendo La caccia avrà capito che al centro della trama non ci sono solo le storie di Ana e Lucia e delle rispettive famiglie; ma un ruolo centrale viene giocato anche dagli altri abitanti del paese. Proprio nel sesto episodio della serie, “La Guardia“, i rappresentati della Guardia Civile spagnola verranno a conoscenza di storie intimi degli abitanti del paese. Tutti stanno mentendo a Sara Campos, che se ne renderà conto nella maniera più dolorosa possibile. Ma gli abitanti del paese, sanno che questo è l’unico modo per portare Lucia sana e salva a casa.