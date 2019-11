La caccia con Megan Montaner: cast, numero puntate, location e repliche

La caccia con Megan Montaner: il cast e quante puntate sono

Sta per approdare una nuova fiction su Canale 5. Si tratta di La caccia-Monteperdido con Megan Montaner protagonista. La tanto amato Pepa de Il Segreto torna sul piccolo schermo italiano con un nuovo titolo (dopo Lontano da te). Nel cast, accanto all’attrice spagnola, troviamo anche Alain Hernandéz nei panni di Victor Gomero, il Comandante della Polizia locale, Francis Lorenzo nei panni di Santiago Baìn, Raquel Mur in quelli di Bea Segura, Ana Montrell Mur è invece Carla Dìaz. La rete Mediaset ci delizierà con La caccia per ben quattro puntate (in tutto sono otto episodi) ed andrà in onda ogni domenica, iniziando dalla prossima, il 10 novembre. La trama è alquanto interessante e vede alla base della storia la scomparsa misteriosa di due ragazzine, ma non tutto è come sembra. Megan Montaner sarà Sara Campos, uno dei sergenti che arriveranno in città per occuparsi del caso di Ana e Lucia.

Megan Montaner protagonista ne La caccia: dove rivedere le repliche

La trama della nuova fiction Mediaset, La caccia, vi rapirà sin dal primo episodio. Ana e Lucia scompaiono all’età di undici anni dopo esser uscite da scuola; le due ragazzine sembrano essersi volatilizzate tanto che le prime ricerche nel paese di Monteperdido non portano a nulla. Tutto cambia, però, quando Ana ricompare rimanendo vittima di un incidente stradale. La giovane però è ancora viva, ha perso conoscenza, mentre l’uomo che era al volante muore. La notizia del ritrovamento di Ana, dopo ben cinque anni, sconvolge il paese e le famiglie della due ragazze. Il sergente Sara Campo e il tenente Santiago Baìn dell’Unità Centrale della Guardia Civile spagnola arrivano in paese per occuparsi del caso. Le repliche de La caccia aranno disponibili sul sito MediasetPlay e sull’app Mediaset.

La caccia: dove si trova Monteperdido. Tutte le curiosità sulla nuova fiction di Canale 5

Dove si trova Monteperdido? La caccia è stata girata nella Valle di Benasque sui Pirenei aragonesi, situata nella regione del Ribagorza. Il Monte Perdido, nello specifico, è la terza vetta più alta dei Pirenei e si trova nel Provincia di Huesca. Paesaggi incontaminati e una flora e una fauna incredibili ci affascineranno nella quattro puntate de La caccia, senza dimenticarci dell’incredibile trama. Ed ora non ci resta che attendere la messa in onda, programmata per domenica 10 novembre.