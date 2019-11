Fabio Fazio alla Littizzetto sulla Carrà: “L’hai traviata!”, poi confessione su intervista

By

Che tempo che fa, Fabio Fazio intervista Raffaella Carrà

Fabio Fazio ha ospitato a Che tempo che fa una magnifica Raffaella Carrà per un’intervista che vi consigliamo di recuperare qualora vi foste persi la puntata. La conduttrice ha parlato di sé stessa, dei suoi successi e del suo A raccontare comincia tu, e di molto altro ancora, talvolta sorprendendo Fazio, spesso rubandogli la scena (ma era ovvio che accadesse, e forse è anche giusto così) e intrattenendo il pubblico con semplicità e allegria. Ne è venuto fuori insomma uno scambio di riflessioni che sarà senz’altro piaciuto al pubblico Rai e che avrà entusiasmato i fan di sempre dell’icona della televisione italiana. A un certo punto il conduttore ha fatto entrare la simpaticissima Luciana Littizzetto e potete solo immaginare cosa sia successo tra una battuta e l’altra.

Raffaella Carrà, Fazio e Luciana Littizzetto: “L’hai traviata!”

Ed è proprio dopo l’arrivo di “Lucianina” – come la chiama Fazio – che l’atmosfera si è fatta ancor più frizzante, e a notarlo è stato lo stesso conduttore; Raffaella Carrà stava raccontando di aver reagito con entusiasmo alla notizia dell’intervista con Luciana, e a un certo punto ha detto “Facciamo un incontro a tre”, riferendosi appunto a lei, alla Littizzetto e al conduttore. Fazio è subito intervenuto con una battuta: “L’hai traviata”, queste le sue parole con evidente riferimento allusivo. Il siparietto è andato avanti per poco perché c’erano tante altre cose da dire e di cui parlare ma dimostra che l’atmosfera fosse diventata davvero famigliare.

Le parole di Fazio per Luciana e Raffaella: “Due donne libere”

Fazio si è anche lasciato andare a una confessione parlando di A raccontare comincia tu, precisamente della puntata in cui la Carrà ha intervistato la Littizzetto: il conduttore ha rivelato di aver seguito la messa in onda con molto affetto perché entrambe davano l’impressione di essere “due donne libere”. E su questo non si possono che avere pochi dubbi, visto che la carriera della Carrà parla da sola e il temperamento della Littizzetto lo fa altrettanto.