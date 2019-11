Luciana Littizzetto: verità sul bacio con Baudo e la rivelazione su De Filippi

Luciana Littizzetto, la verità sul bacio con Baudo e la rivelazione su Maria De Filippi. Il racconto a Raffaella Carrà

Che programma strepitoso che è A raccontare comincia tu! Peccato che siamo arrivati alla fine. E Raffaella Carrà ha deciso di concludere il suo fantastico viaggio con un’ospite esplosiva: Luciana Littizzetto. È stata lei, infatti, ad animare questo ultimo appuntamento del colorato talk show che Rai 3 ha regalato al pubblico italiano. Simpatica, brillante ed autoironica, Lucianina (soprannominata così dall’amico Fabio Fazio) è senza ombra di dubbio una delle donne della tv nostrana più apprezzate dagli italiani. Insieme alla Carrà, poi, forma una coppia a dir poco vivace. Durante l’intervista andata in onda questa sera, la Littizzetto si è raccontata, mostrando anche un po’ del suo privato e facendo fuoriuscire il suo animo tenero che strizza perennemente l’occhio a tutto ciò che è moderno.

“Il bacio con Pippo Baudo nel 2003? Tutto improvvisato”

Le due donne si sono incontrate a Torino, città d’origine della comica, dove Raffaella Carrà si è recata a fare la spesa al mercato di Porta Palazzo per poi fiondarsi tra i fornelli proprio con Luciana. La cantante si è occupata del dessert, preparando una mousse di pere, la conduttrice invece le melizze (“melanzane/pizze”), una sua tipica e gustosa ricetta. Durante l’intervista la Littizzetto ha ripercorso la sua vita ed ha ricordato quando, nel 2003, a Sanremo si scambiò un bacio con Pippo Baudo. Una scenetta molto divertente rimasta nella storia del Festival della Musica Italiana. Ma cosa c’era dietro? Era tutto studiato oppure no? “È stato molto divertente – ha raccontato l’umorista – Ero a Sanremo, io dovevo entrare molto tardi ma misero il microfono alle 20:30, molto presto. Comincio il pezzo, arrivo a metà e non si sentiva più. E io dovevo fare un ballo e non potevo farlo col gelato. Quindi abbraccio Pippo, gli arrivavo esattamente all’altezza del microfono, eravamo avvinghiati. Così gli dissi ‘baciamoci’ e lui mi baciò. Poi tutte le altre volte che mi ha baciato lo ha fatto di sua iniziativa”.

Luciana Littizzetto e Maria De Filippi: “Le sarò grata per sempre”

È risaputo che Luciana Littizzetto con Maria De Filippi ha un bellissimo rapporto. E anche nel corso di A raccontare comincia tu ha parlato di lei facendo anche un rivelazione molto emozionante. “Maria fa troppo ridere, è intelligente, spiritosa, autentica e con me è stata gentilissima. Mi ha aiutato in cose personali, così tanto che le sarò grata per sempre. Col lavoro non c’entra nulla”, ha precisato. Inoltre, l’idea di prendere in affidamento due bambini (Jordan e Vanessa) anni fa le è venuta proprio parlando con la conduttrice di Uomini e Donne. Quindi, se è diventata madre è anche un po’ grazie a lei.

“Fabio Fazio? Una persona eccellente, molto spiritoso”

E Fabio Fazio, invece, com’è? Con lui lavora da anni ed ha raggiunto una perfetta sintonia. “Lui è un’ottima persona – ha detto Lucianina – Una persona eccellente, sa fare benissimo la televisione ed è anche molto divertente. Adesso sembra un po’ bacchettone ma è molto spiritoso. Quella sua parte lì deve tirarla fuori un po’ di più”. Ormai sono due grandissimi amici uniti da stima reciproca, affetto e rispetto.

Luciana Littizzetto: “Mi piacerebbe essere come Emma Marrone”

Alla fine della chiacchierata, la Littizzetto ha rivelato che le piacerebbe essere come Emma Marrone che, durante una delle ultime interviste si è detta ‘felicina’. E insieme a Raffaella Carrà ha fatto al pubblico gli auguri di Buon Natale e di Buon Anno. Una chiusura, quella di A raccontare comincia tu, favolosa.