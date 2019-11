Stash, Domenica In: il pilastro Maria De Filippi e il retroscena su Elodie

Stash a Domenica In: il pilastro Maria De Filippi e il retroscena su Elodie

Il peso che ha avuto Maria De Filippi, la vita ‘normale’ e l’amicizia con Elodie Di Patrizi: Stash dei The Kolors si è raccontato a ruota libera a Domenica In, guidato dalla saggia e familiare Mara Venier. Il cantante ha ricordato i primi passi nel mondo della musica e dello spettacolo, riservando parole di stima e affetto alla moglie di Costanzo. Spazio anche al legame con Elodie, della quale ha raccontato anche un retroscena capitato di recente a un evento. Infine Stash ha rivelato di condurre una vita ‘semplice’, tutta concerti e casa.

“Devo ringraziare Maria per quello che ha fatto anche dopo il talent, ma lei è stata la prima a credere in me”

Non è un mistero che Maria De Filippi sia un pilastro per molte personalità sbocciate ad Amici. E Stash non fa eccezione. “Devo ringraziarla per quello che ha fatto per me anche dopo il talent, lei è stata la prima a credere in me… Quel gesto io lo ricorderò per sempre, perché mi ha dato la possibilità di farmi vedere da tantissime persone”, le parole dedicate alla regina di Mediaset. Spazio all’amica Elodie che ha fatto arrivare in studio una clip: “Volevo dirti che ti voglio tanto bene. Lavorare con te mi ha insegnato tanto… Grazie anche per avermi rincuorata poco tempo fa, sei un grandissimo consigliere”. Dopo l’intervento della Di Patrizi, Stash ha svelato perché ha dovuto intervenire per calmarla.

Il ‘consigliere Stash’ che conduce una vita normale

Ma che è successo con Elodie? Qual è stato il consiglio che le ha dato? “Eravamo a un evento e lei si è fatta prendere un po’ dal nervosismo. Io le ho detto: ‘Sei il top in questo momento, non puoi fare così’. E si è calmata“, ha raccontato il ‘consigliere’ Stash. Largo poi alla sua vita privata. Chi pensa che faccia serate e frequenti la mondanità in modo assiduo si dovrà ricredere perché pare che proprio non sia così. Anzi il cantante ha confidato di essere una persona ‘normale’ che ama esibirsi in concerto per la professione che fa, per poi rifugiarsi a casa a guardare serie tv.