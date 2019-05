Elodie e Stash oggi, la rivelazione sul loro rapporto davanti a Maria De Filippi

Stash Fiordispino ed Elodie Patrizi, il rapporto dei due cantanti di Amici di Maria De Filippi

Nella puntata di Verissimo dedicata ad Amici Silvia Toffanin ha dato spazio anche a Stash Fiordispino ed Elodie Di Patrizi che oltre a esibirsi hanno fatto capire qualcosa di più sul loro rapporto. Precisiamo sin da subito che i due cantanti non stanno insieme, come invece si vocifera, e che quindi sono legati solo dall’amicizia; “solo” si fa per dire perché inizialmente Elodie non era per niente convinta di Stash, al punto che le stava persino antipatico: i rapporti tra i due quindi non sono stati subito idilliaci. Figurarsi se si poteva parlare di amore!

Elodie confessa l’antipatia iniziale per Stash: la rivelazione a Verissimo

A svelarlo è stata proprio la Toffanin dopo che i due hanno cantato Pensare male, ed è stata la stessa Elodie a confermarlo sottolineando però che non ha più alcun pregiudizio nei confronti di Stash: “Diciamo – queste le sue parole – che io sono un po’ rigidina all’inizio, ma era solo un po’ per capire come sono le persone prima di lasciarmi andare. Intanto invece è simpaticissimo e poi abbiamo iniziato nello stesso posto e c’era qualcosa che ci legava…”; in effetti, se Stash era molto più a suo agio Elodie ci è parsa più emozionata proprio per via del suo ritorno nello studio di Amici: “Ma io – ha infatti spiegato la cantante – mi emoziono sempre tantissimo qua: mi sembra di tornare a scuola”.

Pensare male, il successo di Elodie e Stash col nuovo pezzo

Non sappiamo che progetti hanno in serbo entrambi per il futuro ma a giudicare dal successo di Pensare male forse è il caso che Elodie e Stash pensino a qualche altro bel pezzo da fare assieme e da lanciare nel periodo più opportuno: il brano infatti è ancora primo nelle classifiche e questo non può che essere un incentivo a fare sempre meglio (soprattutto se pensate alle polemiche sollevate da Stash qualche tempo fa). “Maria – ha così chiuso Silvia Toffanin –, le tue creature stanno spiccando il volo”. Come darle torto!