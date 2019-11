Pezzi unici, anticipazioni seconda puntata: Erica nasconde qualcosa

Pezzi unici, la trama della seconda puntata: anticipazioni

Pezzi unici, la nuova fiction di RaiUno, dopo il suo esordio promette di stupire gli spettatori con colpi di scena uniti a momenti drammatici. Dopo la morte di suo figlio, la vita di Vanni è cambiata: la moglie lo ha lasciato e molte certezze che aveva sono crollate. L’incontro con i ragazzi della casa famiglia gli ha dato nuova linfa: trasmettere la sua arte, salvare delle vite e sentirsi così ancora vicino a suo figlio Lorenzo che aveva iniziato ad aiutare quei ragazzi. Stare con i ragazzi fa nascere un dubbio in Vanni: Lorenzo non si è suicidato ma è stato ucciso. E i ragazzi sembrano proprio saperne qualcosa e Vanni è deciso ad andare fino in fondo a questa storia. Il rapporto con i pezzi unici non sarà facile: ragazzi con storie difficili che fanno difficoltà ad aprirsi. Certo anche il carattere di Vanni non aiuta.

Pezzi unici: cosa succede nella seconda puntata

La seconda puntata di Pezzi Unici vedrà Erica come protagonista. Erica è una ragazza instabile, in cerca di emozioni forti che l’hanno portata a frequentazioni sbagliate. Il suo atteggiamento insospettisce Vanni che chiederà ai responsabili della casa famiglia tutte le schede di presentazione dei ragazzi che lavorano nella sua bottega. La cosa farà infuriare Anna, la responsabile della struttura di accoglienza. Ma lo strano atteggiamento di Erica fa nascere qualche sospetto anche in lei, tanto le darà un aut aut: o si comporta bene o sarà costretta a consegnare una valutazione negativa al Tribunale. Quello che non convince Vanni è il rapporto che c’era tra lei e suo figlio.

Pezzi unici: come rivedere le puntate

Non solo la storia dei ragazzi, in Pezzi Unici un altro elemento di fondamentale importanza è l’ambientazione. La fiction è interamente girata a Firenze e le stradine della città di Dante sono una location invidiabile che riesce a restituire il sapore di un mestiere, quello dell’artigianato, che non si pratica più. Per vedere Firenze e la seconda puntata Pezzi Unici bisogna sintonizzarsi domenica 24 novembre alle ore 21.20 su RaiUno. Ma per chi non potesse c’è il comodo servizio di streaming del sito ufficiale della Rai o l’app RaiPlay con cui rivedere tutte le puntate.