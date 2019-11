Pezzi unici: cast, attori, numero di puntate e repliche

Pezzi unici, la nuova fiction della Rai: di cosa parla e quante puntate sono

Debutto di una nuova fiction in casa Rai. Domenica 17 novembre alle ore 21.20 verrà trasmessa la prima puntata di Pezzi Unici, la nuova fiction della Rai con protagonista Sergio Castellitto per la regia di Cinzia TH Torrini. Castellitto è Vanni, un artigiano del legno, che ha perso suo figlio Lorenzo a causa della droga. Tutti pensano sia stato un suicidio, ma la realtà dei fatti non è ancora stata stabilita. Questo tragico evento ha stravolto la vita di Vanni: sua moglie lo ha lasciato ritenendolo colpevole e insensibile alle sofferenze del figlio. Ma Lorenzo stava seguendo un percorso di disintossicazione e anzi, nella clinica dove era ricoverato, stava aiutando anche altri cinque ragazzi problematici. Vanni decide di proseguire nel progetto di suo figlio: conoscerà questi ragazzi, questi pezzi unici, e insegnerà loro tutti i segreti dell’artigianato. A mano a mano che passerà del tempo con loro, Vanni realizzerà che suo figlio Lorenzo è stato ucciso e che ciascuno dei ragazzi avrebbe avuto un buon motivo per farlo.

Il cast di Pezzi Unici: chi sono gli attori della fiction

Cast esperto e molte giovani leve per Pezzi Unici. Il protagonista è Sergio Castellitto che interpreta Vanni, ottimo artigiano ma uomo non risolto. Fabrizia Sacchi interpreta Chiara Fanti, l’ex moglie di Vanni, mentre Marco Cocci interpreta suo fratello Carlo, un dandy appassionato d’arte. Spazio anche per Giorgio Panariello con il ruolo di Marcello Corsi, amico di Vanni, un fabbro scontroso e diffidente ma legatissimo a sua figlia; Irene Ferri presta invece il volto ad Anna, direttrice della casa famiglia dove era ospite Lorenzo che invece è interpretato dall’attore italo-olandese Lorenzo de Moor. I cinque pezzi unici sono tutti volti nuovi della televisione italiana: Anna Manuelli (Erica), Lucrezia Massari (Jess), Moisé Curia (Elia Forti), Leonardo Pazzagli (Lapo), Carolina Sala (Valentina). Gradita presenza di Loretta Goggi nel ruolo di Viviana.

Pezzi unici: come rivedere in replica la nuova fiction della Rai

La nuova fiction della Rai Pezzi Unici andrà in onda per sei serate, ogni domenica sera, a partire dal 17 novembre 2019 alle ore 21.20. Sei serate per dodici episodi ambientati in toscana in cui storie drammatiche si mischieranno al giallo irrisolto della morte di Lorenzo. Chi dovesse perdere la messa in onda sulla Rai non deve disperare: tutti gli episodi saranno disponibili sul sito della Rai e sull’applicazione RaiPlay e potranno essere visti in tutta comodità. Per tutti gli altri l’appuntamento è ogni domenica sera, alle ore 21.20, su RaiUno.