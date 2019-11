Flavio Insinna, la rivelazione su Fabrizio Frizzi: “Grazie a lui se sono qua”

Da noi… a ruota libera, Flavio Insinna ricorda Fabrizio Frizzi

Flavio Insinna è stato intervistato da Francesca Fialdini nell’ormai noto Da noi… a ruota libera e ha avuto modo di parlare non solo di sé stesso ma anche del suo rapporto con la televisione e con alcuni colleghi, soprattutto con uno, una persona che nessuno di noi ha mai dimenticato e che sicuramente resterà nei nostri cuori anche senza che la Tv lo ricordi: parliamo del grande Fabrizio Frizzi che Insinna ha voluto omaggiare con un ricordo commovente e che tra l’altro fa conoscere a tutti come il conduttore ospite della Fialdini ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Insinna, le belle parole su Frizzi: “Grazie a lui se sono qua”

“Vado a ritirare un premio importante per i telefilm – queste le parole di Insinna che col suo solito volto sorridente ha conquistato tutti –, presentava lui e io lo conoscevo solo in quanto Fabrizio Frizzi. Lo conosco fisicamente sul palco, all’una di notte quando avevano premiato tutti… ed ero rimasto solo io! Fabrizio – aggiunge Insinna – mi accoglie sul palco, cominciamo a scherzare come fossimo Ric e Gian, anche se non c’eravamo mai visti e conosciuti. Cominciamo a giocare… la mattina dopo mi chiamano dalla mia agenzia e mi dicono che da Canale 5, Rai Uno e varie reti vogliono farmi dei provini. Se sono qua è perché poi da lì ho fatto il provino per ‘Affari tuoi’. Grazie a Fabrizio”.

La morte di Fabrizio Frizzi: Insinna lo ricorda nel migliore dei modi

La morte di Fabrizio Frizzi è stato un fatto drammatico che ha sconvolto l’opinione pubblica e reso la Tv meno bella. Un uomo sempre sorridente, affettuoso, cordiale e anche gentile. Uno di altri tempi che Flavio non poteva ricordare che così, una serata classica trasformata in qualcosa di più.