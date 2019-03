Fabrizio Frizzi: a un anno dalla sua morte, il ricordo di colleghi e amici

Fabrizio Frizzi: un anno dalla sua morte. Il ricordo di colleghi e amici

Era lo scorso 26 marzo, quando uno dei conduttori più amati della tv italiana, Fabrizio Frizzi, ci lasciava lasciando un grande vuoto nel cuore di tutti noi, e degli amici e colleghi che lo hanno amato in vita e continuano a ricordare la sua simpatia, bravura e gentilezza. Un uomo di altri tempi, sempre pronto ad aiutare gli altri, mai una parola fuori posto, così è stato descritto da tutti Fabrizio Frizzi. Oggi, ad un anno dalla sua scomparsa, molti suoi amici, tra cui Antonella Clerici e Max Biaggi, hanno voluto salutarlo con delle dediche davvero commoventi. Era nota l’amicizia che legava la Clerici a Frizzi. La conduttrice ha voluto ricordarlo con tutta l’allegria che lo contraddistingueva: “Ho scelto questa foto perché eravamo giovani, sorridenti, felici. Era tutto possibile e il dolore lontano. È già passato un anno senza poter risentire la tua risata contagiosa. Vivi nell’anima dei tanti che ti hanno voluto bene e nel cuore della tua Carlotta e di quella straordinaria bimba che è la tua Stella. Ci manchi“. Fabrizio aveva molti amici nel mondo dell tv, accanto a lui anche Max Biaggi. L’amico ha ricordato il suo “fratello” con una dedicata breve ma pieno di amore e dolore per una scomparsa così grande e prematura: “Oggi, a 1 anno da quel terribile giorno, voglio ricordati così, sorridente come sempre. Fratello ❤️ mio“.

Fabrizio Frizzi: Max Biaggi, Antonella Clerici, Attilio Fontana e Patrizia Mirigliani lo ricordano in tv e sui social

Anche l’attore Attilio Fontana ha voluto omaggiare Frizzi: “Ciao Fabri , mi piace pensare che quella O di boooooys continua ancora, tengo stretto come tutti il tuo sorriso e ancora di più la tua follia bella, quella di chi non sa smettere mai di giocare inondando tutti e tutto di allegria. Ci manchi“. Un grido solo quello che si eleva dai cuori e dai messaggi degli amici di Fabrizio: Frizzi manca sia a chi lo conosceva bene anche oltre la tv e anche a chi lo seguiva con molta tenerezza. Anche la patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, ha voluto ricordare visibilmente commossa Fabrizio, che in molte edizioni ha condotto il celebre concorso di bellezza: “Mio padre lo considerata un figlio, gli voleva un bene incredibile. Quando sono arrivata a Miss Italia, ho capito che sarebbe diventato mio fratello. Sono stati momenti (quelli di Miss Italia, ndr.) belli, in cui respiravi il senso della correttezza, dell’etica […] Aveva un grande rispetto, era la tv del rispetto, dove la donne venivano rispettate. Poi è nato questo amore con Carlotta, nato con grande discrezione“. L’amore e il rispetto per Fabrizio va oltre le divisioni di rete. Anche a Mediaset, Federica Panicucci ha voluto salutare il collega: “A Fabrizio rivolgiamo un saluto, un abbraccio, ovunque lui sia. Ciao Fabrizio“.

Fabrizio e Carlotta: un amore puro e grande

La morte di Fabrizio ha stupito tutti, ma chi lo piange di più da un anno è la moglie, Carlotta, e la piccola Stella, la figlia nata da un amore che molti definiscono puro e grande.