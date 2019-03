Fabrizio Frizzi: l’omaggio della Rai in tv e radio a un anno dalla morte

Fabrizio Frizzi, la Rai omaggia “il conduttore gentile della tv” a un anno dalla morte: tutti gli eventi

Il 26 marzo del 2018 moriva Fabrizio Frizzi, per tutti ormai “il conduttore gentile della tv”. Una perdita che ha commosso tutti e lasciato un vuoto incolmabile nel mondo della televisione italiana. Il ricordo del grande presentatore è vivo più che mai tra i telespettatori italiani e per il primo anniversario della sua morte, la televisione di stato ha deciso di omaggiarlo attraverso una serie di eventi. Frizzi, scomparso prematuramente a 60 anni, sarà ricordato in diretta nel corso dei principali programmi di casa Rai, dai tg di tutte e tre le testate, ma anche in radio. Martedì 26 alle ore 12 verrà trasmessa in diretta su Raiuno, nella chiesa del Cristo Re dal cappellano della Rai Don Walter Insero (lo stesso che aveva celebrato i funerali di Frizzi) una messa in suffragio.

Vincenzo Mollica e lo speciale del Tg1 in ricordo di Fabrizio Frizzi

Fabrizio Frizzi nella sua grande carriera ha condotto ben 73 programmi. Ad un anno dalla sua scomparsa, lo storico volto Rai sarà ricordato e omaggiato proprio dalla televisione pubblica. La “maratona” in sua memoria partirà già domani 25 marzo, dalla mezzanotte, con uno speciale del Tg1. Vincenzo Mollica ripercorrerà tutti i momenti più belli e importanti della carriera di Frizzi: dalle trasmissioni degli inizi negli anni ’80, passando per la stupefacente imitazione di Piero Pelù a Tale e Quale Show fino alle ultime sofferte puntate del quiz L’Eredità, che il popolare showman aveva deciso di condurre nonostante lo stato avanzato della malattia.

Fabrizio Frizzi morto un anno fa: anche Carlo Conti e Pippo Baudo lo ricorderanno in tv

A ricordare Fabrizio Frizzi, che ha lasciato purtroppo la moglie Carlotta Mantovan e sua figlia Stella, ci saranno anche Carlo Conti e Pippo Baudo. Conti, collega ma soprattutto grande amico, ha fornito a Speciale Tg1 l’inedito materiale video del dietro le quinte di uno sketch pubblicitario, mentre Baudo ripercorrerà il suo rapporto personale con Fabrizio, col quale condivide il primato di presentatore del maggior numero di trasmissioni Rai.