La Vita in Diretta: Katia Ricciarelli parla della fine del matrimonio con Pippo Baudo

Katia Ricciarelli ospite de La Vita in Diretta torna a parlare della grande storia d’amore con Pippo Baudo. Nel programma pomeridiano di Raiuno si parla dei cosiddetti “divorzi grigi”, ovvero di quei coniugi che sorpassata la soglia dei sessanta anni decidono di separarsi. La cantante lirica ed attrice con Tiberio Timperi ritorna sul matrimonio finito con il celeberrimo presentatore italiano, lasciandosi andare, tra una battuta e l’altra, a delle confidenze molto personali. La Ricciarelli ribadisce che la loro è stata un’unione davvero felice, che hanno scelto insieme di divorziare e che il problema principale era una certa incomunicabilità. “È stata una separazione consensuale. Io penso che quando le cose non funzionano bisogna avere il coraggio comunque di troncare. Mi sono detta: Quanti anni mi restano da vivere? Io li voglio vivere bene, senza dovere fingere”, ha dichiarato in tutta sincerità.

Katia Ricciarelli dopo 18 anni con Baudo: “Credevo fosse l’ultimo amore della mia vita”

Nella puntata di oggi 12 marzo l’atmosfera è frizzante. Dopo l’appello a Domenica In fatto a Pippo, Katia Ricciarelli parla con Tiberio Timperi del suo matrimonio e sembrano in grande sintonia, scherzando amabilmente. Katia chiede di “non fare nomi” e così il conduttore censura scherzosamente il nome di Pippo Baudo. In realtà la colomba di ferro, così era soprannominata la cantante lirica, non ha problemi a parlare dell’ex marito. Così rivela che a 39 anni, dopo aver dato priorità alla carriera per una promessa fatta alla madre, si innamora di Pippo e decide di sposarlo quasi subito. “Pensavo fosse l’unico, l’ultimo amore della mia vita. Si è parlato subito di matrimonio e invece non è stato così”, confessa. La Ricciarelli poi si rivolge al conduttore de La Vita in Diretta e afferma: “Dopo 18 anni, come vedi, tutto può succedere”.

Katia Ricciarelli innamorata? Le parole a La Vita in Diretta

Tiberio Timperi a questo punto chiede alla sua ospite se attualmente è innamorata. Katia Ricciarelli, divertita e sorridente risponde di no, ma poi specifica “Sono sempre innamorata io!”. La Ricciarelli a questo punto torna sull’ex marito Pippo Baudo e dichiara: “Tutta la vita sono stata innamorata (…) Io credevo che fosse l’ultimo amore della mia vita, ci facciamo compagnia e andiamo avanti fino a 90 anni, magari con la dentiera, non è stato così”. Katia prima di congedarsi si lascia andare anche ad una perla di saggezza, dicendo che c’è qualcosa di più importante del sentimento amoroso. Ecco le sue parole: “C’è una cosa molto più importante dell’amore, Tiberio, ed è l’amicizia. Trovare degli amici con cui stare bene è la forma più grande e più alta dell’amore”.