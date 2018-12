Katia Ricciarelli a Domenica In, appello a Pippo Baudo: “Facciamo pace”

In che rapporti sono oggi Katia Ricciarelli e Pippo Baudo

Appello inaspettato di Katia Ricciarelli a Pippo Baudo. Nel corso di un’ospitata a Domenica In – precisamente nel momento dell’oroscopo per il nuovo anno – l’artista ha pubblicamente invitato l’ex marito a fare pace. I due, che sono stati sposati dal 1986 al 2004, non sono rimasti in buoni rapporti dopo il divorzio. Per questo Katia ha usato il salotto televisivo di Mara Venier per chiedere all’ex marito di fare pace. “Facciamo pace entro domani”, ha chiesto pubblicamente la Ricciarelli a Baudo. I due, che hanno avuto un burrascoso divorzio, non hanno mai parlato apertamente dei problemi che li hanno allontanati. “Dopo 18 anni insieme sarebbe il caso di dirsi almeno buongiorno, buonasera o come stai. Io continuo a seguirlo, ho letto anche il suo libro”, ha aggiunto Katia.

Pippo Baudo ha chiesto a Katia Ricciarelli di abortire

Di recente Katia Ricciarelli ha confessato al programma Belve di aver abortito su consiglio dell’ex marito Pippo Baudo. È successo prima del matrimonio a metà anni Ottanta. E Katia ricorda così quel momento: “Pensava che fosse troppo presto, eravamo appena fidanzatini, di nascosto, ma va bene così. Non rimprovero nulla a nessuno, fa parte del destino”. Un figlio però è mancato parecchio a Katia, che ha sottolineato: “Ho capito una cosa: se non è venuto doveva essere così, quindi questo accanimento che c’è a volte non va bene perché poi i rapporti si rovinano”.

Pippo Baudo ha avuto due figli da due donne diverse

Prima di conoscere Katia Ricciarelli, Pippo Baudo ha avuto due figli. Alessandro è nato nel 1962 dalla relazione con Mirella, mentre Tiziana è arrivata nel 1970 dal matrimonio con l’ex moglie Angela. Pippo ha tre nipoti – Nicholas, Nicole e Sean – e dal 2010 un bisnipote.