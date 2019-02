Carlotta Mantovan: il bacio con la figlia fa emozionare i fan di Fabrizio Frizzi

Carlotta Mantovan, co-conduttrice di Tutta Salute su Raitre accanto a Michele Mirabella e giovane vedova del compianto Fabrizio Frizzi, dopo la morte di suo marito ha scelto essenzialmente il silenzio. Ha deciso di dedicarsi alla figlia Stella e di vivere il suo lutto nel più stretto riserbo. Dopo il grande debutto al sabato sera di Raiuno con l’amica Antonella Clerici a Portobello, però, qualcosa sembra cambiato. La giovane giornalista ed ex concorrente di Miss Italia, infatti, ha ricominciato a condividere delle foto su Instagram, cosa che non faceva da tempo. La Mantovan sul suo profilo ufficiale pubblica quasi esclusivamente immagini di cavalli (l’equitazione è una sua grande passione) e della piccola Stella Frizzi che spesso definisce come il suo amore; proprio come nel suo ultimo post.

Carlotta Mantovan: il bacio su instragram con la piccola Stella commuove il web

Nella nuova fotografia vediamo Carlotta Mantovan che bacia teneramente la piccola Stella, nata dall’unione con Frizzi, e fa commuovere i suoi followers. “#amoremio #inostribaci #tenerezze #mammaefiglia #noidue #mylove”, pochi hashtag che però dicono tutto e raccontano dell’immenso amore materno che la vedeva di Frizzi prova nei confronti di quello che rappresenta il regalo più bello che il conduttore le potesse fare. E così piovo commenti e parole colme di tenerezza, nostalgia e commozione: “Siete stupende. Tenerezza infinita”; Meraviglia… Amore puro” e ancora “Carlotta sei una donna da ammirare”. Difficile per i seguaci della conduttrice non pensare al presentatore prematuramente scomparso lo scorso anno: “Fabrizio non vi abbandonerà mai, veglierà sempre su di voi . Nella fede troverai la forza di andare avanti”.

Carlotta Mantova: il suo grande amore dopo Fabrizio Frizzi è la figlia Stella

Insomma, i fan di Fabrizio Frizzi non abbandonano di certo la bella e dolce Carlotta Mantovan che dopo un lungo periodo di silenzio e sofferenza sembra stia riuscendo a ricostruire la sua vita, un piccolo passo dietro l’altro. Dalle sue foto su Instagram e da alcune sue recenti dichiarazioni è evidente che la forza di superare il suo grave lutto e di rimettersi in piedi proviene dalla piccola Stella Frizzi a cui dedica sempre parole di grande amore.