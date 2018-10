Carlotta Mantovan parla per la prima volta dopo Fabrizio Frizzi: “La mia forza è lei”

Dopo Fabrizio Frizzi Carlotta Mantovan riparte da sua figlia

Carlotta Mantovan si è raccontata per la prima volta alla rivista di Alfonso Signorini, Chi, e ha confessato come vive la sua vita dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Un momento difficile, brutto per tutti gli italiani e soprattutto per lei che viveva Fabrizio giorno dopo giorno e non solo tramite la televisione. “Non è una fase serena – ha confessato la Mantovan –, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia Stella, lei è tutta la mia vita. Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno”. La figlia insomma è un motivo per restare a galla, per non sprofondare nella sofferenza e per dimostrare anche a Fabrizio, al nostro Fabrizio, che la vita va avanti.

Le difficoltà di Carlotta Mantovan dopo l’addio di Fabrizio

Sul rapporto con Stella la Mantovan ha confessato di parlarle liberamente della morte del papà e di non essere intenzionata a cambiare: “L’abbiamo sempre trattata – ha raccontato – come se fosse un’adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti. Certo, rispondo anche a domande scomode. Non è facile, ovvio, ma non sono la prima a dover incontrare questa difficoltà. La vera difficoltà sta nel trovare la forza di farlo”. Non è facile affrontare un lutto: c’è chi si chiude dentro sé stesso e chi invece decide di fare come la Del Santo (che al Gf Vip ci ha regalato una grande sorpresa). Poi c’è Carlotta Mantovan che nel silenzio di tutti e con discrezione e grinta va avanti.

L’affetto per Fabrizio Frizzi e la forza della gente

Va avanti anche grazie alla gente che la sta aiutando e che le dimostra continuamente affetto per la morte di Fabrizio: “Voglio dire anche grazie per tutto l’amore e l’affetto che la gente ha trasmesso a Fabrizio e a tutti noi. Vorrei abbracciare tutti a uno a uno. Quando posso rispondo anche a chi mi scrive su Instagram. Il loro calore mi ha dato e continua a darmi tantissimo aiuto. […] Adesso vivo giorno per giorno, penso al presente. Nostra figlia Stella è tutta la mia vita”. Un grande augurio di ripresa a Carlotta Mantovan, sicuri del fatto che Fabrizio sarà fiero di lei.