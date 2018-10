Anticipazioni Gf Vip 2018, quarta puntata del 15 ottobre: eliminato, accuse e ritorni

Grande Fratello Vip 2018, le anticipazioni sulla puntata del lunedì 15 ottobre

Abbiamo interessanti anticipazioni del Gf Vip 2018 per lunedì 15 ottobre: la quarta puntata avrà come protagonisti non solo i nominati, tra cui c’è una bella battaglia in corso per l’eliminazione. Tra i numerosi argomenti che verranno toccati, intervallati dalle simpatiche incursioni della Gialappa’s Band, scopriremo se Cristiano Malgioglio tornerà al Gf Vip per restarci o meno! In queste ore si sta parlando tanto del suo ritorno nella Casa, ma naturalmente l’idea più diffusa è che sarà un ospite. Magari rimarrà una notte insieme agli altri concorrenti di questa edizione, ma sarà un bel tuffo nel passato per gli appassionati del reality show. Malgioglio viene ricordato da tutti con affetto e ci ha fatto divertire molto, per cui rivederlo nella Casa sarà un piacere.

Anticipazioni Gf Vip lunedì 15 ottobre 2018: la Marchesa mente?

Oltre al ritorno di Malgioglio, verrà affrontato un altro tema che sta tenendo banco da una decina di giorni circa. E riguarda la Marchesa D’Aragona: avrà davvero il sangue blu? Sono molti i dubbi sulla veridicità del suo titolo nobiliare, molti pensano che lo abbia inventato per costruirci intorno un personaggio. Nella quarta puntata di lunedì 15 ottobre ci sarà un ospite in studio per affrontare questo argomento! Le anticipazioni del Grande Fratello Vip rivelano che interverrà la contessa Patrizia De Blanck per far luce sulla questione. E a proposito della Marchesa, potrebbero farle sapere che ha un corteggiatore ad attenderla dalla d’Urso. Ne vedremo davvero delle belle! Naturalmente si parlerà anche dell’abbandono di Maurizio Battista, che sarà in studio per spiegare la sua scelta. Grande attesa anche per il destino di Elia Fongaro, a rischio squalifica per un gesto vietato dal regolamento.

Gf Vip 2018, anticipazioni quarta puntata: chi verrà eliminato?

Enrico Silvestrin, Eleonora Giorgi e Ivan Cattaneo: chi sarà eliminato? Questa settimana la lotta sarà dura. Ad alcuni non è andato giù il comportamento di Enrico di lunedì scorso, mentre altri lo ritengono un concorrente interessante e non vogliono assolutamente la sua eliminazione. Ivan e Eleonora sono più a rischio, anche per dei comportamenti avuti in settimana. Ivan ha scatenato l’ira del Web per delle parole su Elia, così come la Giorgi è stata attaccata per aver offeso Benedetta. Le anticipazioni del Gf Vip 2018 per lunedì 15 ottobre non aggiungono altro. Nella quarta puntata potrebbero rivelare anche quando ci sarà il doppio appuntamento settimanale.