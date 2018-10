Filippo Nardi innamorato della Marchesa? Scoop a Pomeriggio 5

Filippo Nardi invaghito di una concorrente del Gf Vip: la rivelazione a Pomeriggio 5

Cosa abbiamo appena sentito a Pomeriggio 5! Filippo Nardi si è detto innamorato di una concorrente del Grande Fratello Vip ed è subito partita la caccia al nome. Lui non ha confermato nulla, ma forse non ce n’è stato bisogno! Ospite del salottino di Barbara d’Urso, l’ex naufrago dell’Isola dei famosi ha sorpreso tutti: inizialmente sembrava confermare seriamente di essersi fidanzato, poi ha lanciato lo scoop parlando del Gf Vip. Tutto è partito da una domanda della padrona di casa, che ha chiesto a Nardi se fosse ancora single. Ebbene, lui ha tentennato un po’ e sembrava realmente imbarazzato, per questo si è pensato che Filippo si fosse fidanzato. Poi l’ha buttata sullo scherzo, ricordando a Barbara che voleva invitarla a cena. Peccato che l’invito ufficiale non ci sia mai stato e a quel punto Filippo ha esclamato: “Ho gli occhi a cuori per un’altra”.

Pomeriggio 5, Filippo Nardi è innamorato della Marchesa?

Barbara, manco a dirlo, ha sentito odore di scoop e da appassionata di gossip ha voluto indagare sull’identità della donna che fa battere il cuore di Filippo Nardi. Peccato che la donna in questione sia ancora all’oscuro di tutto: “Lei non lo sa perché sta in una casa blindata in questo momento. Sì, sta nella casa del Grande Fratello. Sono invaghito diciamo, no lei non lo sa. Mi sono innamorato guardandola. Quando esce la accolgo”. Raffaello Tonon ha detto di aver capito di chi si tratta, Cecilia Capriotti pure perché Filippo ne aveva parlato prima in camerino. Da loro sono giunti degli indizi: la concorrente in questione avrebbe 66 anni e Barbara dovrebbe conoscerla benissimo. Raffaello ha anche parlato di una donna con un certo charm… Ma allora Filippo Nardi si è invaghito della Marchesa d’Aragona?

A Filippo Nardi piace la Marchesa d’Aragona o Eleonora Giorgi?

La Marchesa è nata nel 1951 e ha oggi 66 anni, un’altra concorrente sua coetanea è Eleonora Giorgi ma deve compiere 65 anni tra una decina di giorni. Lory Del Santo possiamo escluderla dando per valido l’indizio sull’età, visto che ha appena compiuto 60 anni. Noi però non vogliamo escludere un’altra opzione e cioè che Filippo Nardi si sia detto invaghito di una concorrente del Grande Fratello Vip per depistare tutti dalla sua reale vita privata: una fidanzata da tenere segreta?