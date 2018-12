Amici anticipazioni lunedì 10 dicembre: concorrenti eliminati e riammessi

Anticipazioni Amici 18 della puntata di lunedì 10 dicembre 2018

Quali concorrenti sono stati eliminati ad Amici 18? La puntata si è interrotta dopo la sfida di Mameli. A rischio ci sono però altri cantanti e ballerini. Le anticipazioni di Amici di lunedì 10 dicembre ci rivelano che gli altri componenti della squadra di Giordana Angi avranno delle sfide difficili, ma che comunque riusciranno a superare. Giordana potrà tirare un sospiro di sollievo. Questa cantante si è scontrata con una sfidante dalla grande voce: era ritenuta la più brava tra quelle che si sono presentate ad Amici 2018/2019. Il tenore Alberto Urso credeva che sarebbe riuscita ad avere un banco e forse lo avrebbe ottenuto se non si fosse scontrata con Giordana, ma con un altro cantante della scuola. Giordana, senza paura, si è esibita convincendo il giudice esterno, che ha evidenziato la sua spiccata capacità interpretativa.

Alessandro Casillo e Marco Alimenti sono stati eliminati?

Dopo l’ultima polemica scatenata da Rudy Zerbi, Mameli ripenserà di certo agli errori commessi sulla reinterpretazione di Zingara. Al professore non è proprio piaciuta. Tutti sono in apprensione per Marco Alimenti, il ballerino che ha fatto preoccupare per un trauma alla testa. Con le ultime anticipazioni di Amici 18 de Ilvicolodellenews.it, vi possiamo confermare che Marco riuscirà a superare indenne la sfida. Ce la farà l’amatissimo Alessandro Casillo, che sta facendo parlare per la sua particolare vita privata. Fa anche chiacchiera la polemica della sfidante Martina… riuscirà ad avere un posto nella scuola di Amici di Maria De Filippi?

Amici 2018/2019 anticipazioni: il colpo di scena!

Al sicuro Miguel (che teme di uscire per un motivo preciso) e Daniel, che quest’oggi, in puntata, ha avuto così tanti problemi che è dovuta intervenire Maria De Filippi per risolvere tutto. Attraverso le anticipazioni di Amici di lunedì 10 dicembre 2018, sappiamo anche che la sfidante Carlotta, con delle inaspettate parole, farà cadere giù lo studio! Per placare la sua polemica dovrà intervenire la De Filippi.