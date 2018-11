Alessandro Casillo innamorato di una ballerina di Amici 18? Giordana spiazza tutti

Amici 2018/2019, Alessandro Casillo innamorato?

Per chi batte il cuore di Alessandro Casillo? Questa è la domanda più gettonata tra le sostenitrici del cantante di Amici 18, che vogliono sapere quanto prima se ha qualcuna che lo aspetta fuori dalla scuola di Canale 5 o se invece si è preso una cotta per una delle concorrenti di Amici 2018/2019. Giordana Angi – interessantissima al gossip – sta investigando sulla vita privata di cantanti e ballerini di quest’ultima edizione e bisogna ammettere che sta facendo benissimo il suo lavoro! Sta permettendo a dei ragazzi di avvicinarsi sempre di più e ora hanno capito – proprio grazie a lei – che esiste davvero un interesse reciproco.

Alessandro Casillo e Giusy di Amici 18: cose c’è fra i due?

Starebbe nascendo del tenero tra Giacomo Eva ed Ellynora dopo alcune confessioni fatte da Giordana. Adesso vorrebbe vedere insieme Alessandro Casillo e Giusy: “Sapete? Per me siete come marito e moglie. State molto bene insieme”. Alessandro Casillo, che ha pianto per la sua fidanzata storica, ha messo subito le mani avanti: “Io voglio un bene dell’anima a Giusy, ma la tua previsione non è giusta: non diventeremo marito e moglie perché lei è già fidanzata”. Molti pensavano che Giordana potesse nutrire un forte interesse nei confronti di Alessandro e invece la cantante ha dichiarato di aver avuto delle storie importanti con alcune donne.

Amici 18 news: Giordana Angi non crede a Giusy

Giordana Angi è però convinta che, prima o poi, Giusy e Alessandro si metteranno insieme ad Amici 18. Ecco cosa ha detto: “Ma il suo fidanzamento non regge perché presuppone vicinanza. E lei non è vicina al suo ragazzo”. Giordana sta facendo tanto parlare anche per la sua storia difficile mentre Alessandro Casillo per quello che ha detto sul lavoro che ha svolto prima di entrare ad Amici di Maria De Filippi.