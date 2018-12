Uomini e Donne, Nilufar e Giordano sorprendono: “Stiamo per costruire grandi cose”

Nilufar e Giordano oggi: le dediche d’amore dopo Uomini e Donne

Oggi Nilufar e Giordano festeggiano un giorno importante, il loro settimo mese insieme. Sono passati esattamente sette mesi infatti dal giorno in cui si sono fidanzati a Uomini e Donne e seppure allo scoccare della mezzanotte fossero lontani, non sono mancate le dediche d’amore su Instagram. Giordano da qualche giorno è in montagna, ma ha già fatto sapere che presto Nilufar lo raggiungerà e potranno festeggiare il mesiversario. Ma cosa è successo stanotte? Lui era in discoteca e ha pubblicato un video tra le storie in cui prima indica il numero sette con le mani, poi fa un cuore e infine manda un bacio alla fidanzata. Nilufar ha condiviso sul suo profilo questo video, aggiungendo sotto una dolcissima e importante dedica.

Uomini e Donne, la dedica d’amore di Nilufar a Giordano: “Stiamo per costruire grandi cose io e te”

“Sei il mio mondo da 7 mesi, da quando ho scelto di condividere le mie giornate con te, da quando ti conosco veramente e intimamente, da quando tu sei diventato la mia casa che cammina, il posto in cui sono calma, felice, serena e non so più cos’è l’ansia. Stiamo per costruire grandi cose io e te. Il mio punto fermo in tutto questo ca**no. 7”. Queste sono le parole d’amore che Nilufar ha dedicato al suo Giordano oggi. Lui le avrà risposto in privato? Può darsi, ma a cosa si sarà riferita dicendo che stanno per costruire grandi cose? Avranno per caso trovato casa? Pochi giorni fa infatti Nilufar aveva fatto sapere che pensano alla convivenza! Hanno colpito anche le parole usate per dire che Giordano è la sua casa, ma d’altronde lo aveva già dimostrato un po’ di tempo fa.

Nilufar e Giordano stanno insieme dopo Uomini e Donne e Temptation Island Vip

Nilufar e Giordanno stanno insieme da sette mesi e hanno superato non solo le esterne a Uomini e Donne, ma anche Temptation Island Vip. Sembravano giunti al punto di non farcela e invece il loro amore si sta rivelando più forte di quanto molti potrebbero pensare. Non sono gli unici a parlare di convivenza, anche un altro tronista dell’anno scorso e la sua fidanzata stanno cercando casa. Chi invece ha lasciato da tempo il programma e vivono insieme, in pieno stile due cuori e una capanna, sono Fabio e Nicole: le ultime news parlano di promesse importanti per loro. E dopo la convivenza arriverà forse il matrimonio per alcuni di loro, poi magari un figlio… E in un attimo si ritroveranno purtroppo a dover affrontare critiche assurde come Francesca Del Taglia!