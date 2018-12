Uomini e Donne gossip: le 10 coppie che si sono lasciate nel 2018

Uomini e Donne: quali coppie del programma si sono lasciate nel 2018

Il 2018 è stato un anno davvero sfortunato per alcune coppie di Uomini e Donne. Dopo aver trovato l’amore alla corte di Maria De Filippi, molti ex tronisti ed ex corteggiatrici, ma pure ex dame ed ex cavalieri, si sono lasciati lontano dalle telecamere. Amori durati giusto il tempo di un battito di ciglia, magari dopo una scelta emozionante, amori andati avanti per tutta l’estate e amori esauriti in seguito a una convivenza. Tanti e diversi i personaggi che sono tornati single (o si sono fidanzati con altre persone) nel corso dell’ultimo anno. Gossipetv ne ha individuato ben 10: si tratta di coppie che hanno fatto chiacchierare parecchio il pubblico, sia per come sono nate sia per come si sono lasciate. Precisiamo, però, che nel programma Mediaset nascono tante altre storie durature, che vanno avanti da anni. Qualche esempio? Aldo e Alessia, Marco e Beatrice, Eugenio e Francesca, Cristian e Tara, Fabio e Nicole, Paolo e Angela, Nilufar e Giordano. Quali sono quindi le coppie che si sono mollate quest’anno?

Alex Migliorini e Alessandro D’Amico

L’ultima coppia nata al Trono Gay di Uomini e Donne non è durata a lungo. Alex e Alessandro si sono mollati qualche mese dopo la scelta, con grande dispiacere dei numerosi fan. L’ex tronista era pronto alla convivenza ma l’ex corteggiatore ha deciso di interrompere la relazione: non era davvero innamorato di Alex. Una confessione che ha fatto soffrire parecchio Migliorini, che ha preso le distanze dall’ex fidanzato. Oggi entrambi sono single e immersi nelle rispettive quotidianità.

Marco Cartasegna e Soleil Sorgè

Marco e Soleil si sono frequentati per un breve periodo al Trono Classico ma alla fine l’italo-americana ha preferito l’ex tronista Luca Onestini. Quando la storia con l’ex Mister Italia è terminata, Soleil è tornata tra le braccia di Marco. I due sono stati insieme per un anno: in 12 mesi hanno condiviso viaggi e passioni, sempre insieme e sempre complici. L’idillio si è bruscamente interrotto lo scorso autunno. “Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felice come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto”, ha spiegato la Sorgè. Nessuno dei due, ad oggi, ha ancora ritrovato l’amore.

Mattia Marciano e Vittoria Deganello

Mattia e Vittoria hanno macinato chilometri su chilometri per la loro storia d’amore. Dopo la scelta improvvisa a Uomini e Donne hanno fatto su e giù per l’Italia pur di stare insieme. Lei di Verona, lui di Napoli, hanno preferito godersi il loro rapporto senza intraprendere alcuna convivenza. Ma i due sono entrati in crisi qualche mese dopo aver lasciato il programma. Crisi rientrata dopo qualche settimana ma riesplosa poco dopo fino a condurre alla rottura definitiva. Come spiegato da Vittoria, la separazione è avvenuta a causa di una incompatibilità caratteriale. Al momento sono entrambi single: lei si divide tra gli studi universitari e il lavoro di web influencer, lui prosegue la sua carriera da dentista.

Tina Cipollari e Chicco Nalli

Quella di Tina e Kiko è stata una delle più belle storie d’amore nate a Uomini e Donne. Lei opinionista, lui corteggiatore di un’altra tronista: la passione è esplosa dietro le quinte del programma. E da quell’unione sono nati tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco. Il matrimonio, celebrato nel 2005, è ufficialmente terminato nel 2018. Gli ex coniugi hanno mantenuto un ottimo rapporto per il bene dei figli e non è rado incontrarli ancora insieme per le vie di Roma. Il cuore della Vamp batte però per un altro: l’imprenditore Vincenzo. Chicco, invece, è ancora in cerca dell’anima gemella.

Mariano Catanzaro e Valentina Pivati

È durata pochi mesi la liason tra Mariano e Valentina, che ci hanno provato sul serio. Il napoletano era spesso a Torino dalla fidanzata dopo la scelta improvvisa a Uomini e Donne. Una passione travolgente che si è raffreddata nel corso dell’estate. A chiudere la storia è stata la Pivati, che ha parlato di una certa incompatibilità caratteriale. Diversa la versione di Mariano, così adirato con la sua ex da non accettare nemmeno una richiesta di amicizia. Al momento Valentina è impegnata con un’altra persona mentre Mariano è ancora single.

Tomas Fierro e Donatella Lepore

Tomas e Donatella hanno formato una delle coppie più solide del Trono Over di Uomini e Donne. Ma dopo qualche mese insieme i due hanno scelto di separasi. Il motivo? I continui litigi, alla base della quale c’era una grossa incompatibilità di carattere. “Gli amori iniziano e finiscono, purtroppo i nostri problemi caratteriali alla fine hanno influito in maniera negativa, rovinando tutto il bello che c’era e che poteva esserci”, ha raccontato l’ex Dama.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Quello tra Ida e Riccardo è stato un amore travolgente e tormentato. La Platano e Guarnieri si sono inseguiti a lungo al Trono Over di Uomini e Donne per poi mettersi alla prova a Temptation Island. Qui, dopo lacrime e confessioni, si sono lasciati con la promessa di continuare il cammino insieme. Ma è finita male: la coppia è scoppiata per via dei frequenti litigi e delle varie incomprensioni. Riccardo Guarnieri è rientrato nello show di Maria De Filippi, Ida Platano ha scelto di tornare alla vita di tutti i giorni.

Nicolò Brigante e Virginia Stablum

È durata solo due mesi la relazione tra Nicolò e Virginia. Dopo una scelta a sorpresa – tutti si aspettavano un finale con l’altra corteggiatrice, Marta Pasqualato – il siciliano e la modella non sono riusciti a comprendersi nella quotidianità. Hanno provato ad amarsi nonostante la distanza fisica ma Nicolò ha archiviato la relazione. Una decisione che Virginia non ha preso molto bene, tanto che oggi i due non hanno alcun tipo di rapporto. Entrambi sono single e in cerca del grande amore.

Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni

Dopo una scelta emozionante, la storia di Sara e Luigi si è rivelata un vero e proprio bluff. Il siciliano ci credeva davvero ma in realtà l’Affi Fella pensava ad altro. E la storia è finita ben prima di cominciare. Con grande rammarico di Luigi, stravolto dalle rivelazioni di Nicola Panico. Il deejay non si aspettava tale situazione e ha subito accettato il Trono di Uomini e Donne per avere una rivincita personale. Sara, invece, dopo l’addio al calciatore del Torino Vittorio Parigini si è allontanata dal mondo dello showbiz.

Andrea Damante e Giulia De Lellis

Quella di Andrea e Giulia è stata indubbiamente una delle rotture più inaspettate. Inseparabili da due anni e con una convivenza avviata, i Damellis si sono mollati dopo un romantico viaggio in Africa. A quanto pare, come confessato di recente dall’ex corteggiatrice, è stata tutta colpa di Andrea, che avrebbe più volte tradito la sua ex compagna. Giulia e Andrea hanno cercato una seconda chance la scorsa estate con una vacanza in Sardegna, ma non è andata nel migliore dei modi. Giulia ha poi ritrovato l’amore con il cantante Irama mentre Damante è felicemente single.