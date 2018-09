Uomini e Donne news, Soleil e Marco si sono lasciati: la Sorge spiega

News Uomini e Donne, Soleil annuncia la fine della storia con Marco: ecco cosa è successo tra la Sorge e Cartasegna

Già diverso tempo fa si era iniziato a parlare di una presunta crisi tra Soleil e Marco. I due ex di Uomini e Donne sembravano aver preso le distanze l’uno dall’altra. In ogni caso, i diretti interessati smentirono le voci sulla loro possibile rottura. Oggi, la Sorge è tornata a parlare della storia d’amore con Cartasegna. La giovanissima italo-americana ha svelato ai suoi followers di Instagram tutta la verità sulla sua attuale situazione sentimentale. L’ex corteggiatrice e l’ex tronista non stanno più insieme ed ora la notizia è più che ufficiale. La ragazza ha raccontato per filo e per segno cosa è accaduto tra lei e il milanese.

Tra le varie domande ricevute dai fan, la Sorge si è vista costretta a rispondere e a mettere in chiaro la situazione di fronte alle tante persone che le hanno chiesto di Marco. Soleil ha rivelato di essere entrati da diverso tempo in un periodo di crisi, tanto da arrivare a decidere di prendersi un periodo di crisi. Durante tutta la ‘pausa di riflessione’ l’ormai ex coppia ha cercato di apparire insieme il meno possibile, proprio per proteggere e preservare la situazione in cui si trovavano. Ora, entrambi hanno deciso di mettere un punto alla storia, voltando definitivamente pagina. La donna dichiara: “Abbiamo deciso ufficialmente di mettere fino a questa relazione perché non eravamo più felice come lo siamo stati durante tutto il nostro rapporto.”

Uomini e Donne, Soleil e Marco dopo la rottura: ecco in che rapporti sono rimasti

Nonostante si siano lasciati, Soleil e Marco sono rimasti in buonissimi rapporti. “Siamo rimasti in ottimi rapporti. C’è comunque tanto rispetto, tanta stima e davvero tantissimo affetto. Non è un momento facile per nessuno dei due e per questo vi chiedo di rispettare questa cosa.” Le ultime parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono state accompagnate da due occhi lucidi che a stento riuscivano a trattenere le lacrime.